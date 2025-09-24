La Cittadella della Cultura
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Il 25 settembre un importante convegno per saperne di più organizzato dal Centro Diurno "Gocce di Memoria" della Cooperativa Anthropos

Giovinazzo - mercoledì 24 settembre 2025 10.39
Il Centro Diurno "Gocce di Memoria" della Cooperativa Anthropos e Giovinazzo Comune Amico delle Persone con Demenza in occasione del XIV Mese Mondiale dell'Alzheimer sul tema "Dalla ricerca alla vita quotidiana: strumenti e strategie per un invecchiamento sano", organizza un incontro che si terrà il 25 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20.00 all'interno della Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino a Giovinazzo.

L'INCONTRO
L'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle sfide più significative del nostro tempo, con implicazioni rilevanti per la salute, il benessere e la qualità della vita degli individui. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha evidenziato l'importanza di fattori come la riserva cognitiva, l'interazione sociale e l'uso di tecnologie innovative nella prevenzione del declino cognitivo.
L'incontro si propone di fornire un quadro aggiornato sull'invecchiamento cognitivo; promuovere la consapevolezza sul ruolo della riserva cognitiva e sulle strategie per mantenerla attiva nel corso della vita; approfondire il ruolo dell'isolamento sociale nel declino cognitivo e discutere possibili strategie di intervento; presentare strumenti innovativi per la valutazione neuropsicologica e la diagnosi precoce; esplorare nuove prospettive di ricerca sull'utilizzo dell'EEG e delle tecniche di stimolazione cerebrale per la prevenzione del declino cognitivo; evidenziare l'importanza della sperimentazione di protocolli innovativi per lo sviluppo di strumenti di valutazione più accurati e per la creazione di interventi personalizzati.
I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Michele Sollecito, da Katia Pinto, presidente nazionale Federazione Alzherimer Italia e da Mauro Abate, presidente della Soc. Cooperativa Anthropos.

GLI INTERVENTI
Il primo intervento verterà sul tema dell'introduzione all'invecchiamento e relatore sarà il prof. Paolo Taurisano, associato di Psicologia Generale per il dipartimento di Biomedica Traslazionale e Neuroscienze all'Università degli Studi di Bari. Con lui la dott.ssa Daphne Gasparre, dottoranda del medesimo dipartimento.
Seconda parte dedicata alla "Descrizione Starstim-Strumento di Registrazione EEG e stimolazione". Presente il dott. Valerio Manippa, ricercatore per il Dipartimento di Medicina di precisione e rigenerativa Area Jonica DiMePRe-J.
Chiusura con la relazione della dott.ssa Giorgia Francesca Scaramuzzi, dottoranda in Neuroscienze Applicate nel Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze di Uniba, la quale si occuperà del tema "Protocolli di Ricerca - Strumenti e Tecnologie utilizzati".

INFORMA ALZHEIMER
Durante la serata spazio anche ad "Informa Alzheimer", durante cui è possibile acquisire conoscenze sulla demenza e la malattia di Alzheimer attraverso la distribuzione di opuscoli contenenti informazioni e consigli pratici per imparare ad affrontala insieme nella vita quotidiana. Contestualmente avverrà la consegna del Kit "Diventa amico delle persone con demenza".
