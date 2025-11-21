Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Questa sera, venerdì 21 novembre, all'interno della Cittadella della Cultura di Giovinazzo avrà luogo un incontro letterario decisamente innovativo.Il giovinazzesedocente di greco e latino al Liceo classico Socrate di Bari - metterà a dura prova tre autori e i rispettivi libri recentemente pubblicati in una sfida dal sapore provocatorio.I duellanti sarannoIl certame letterario avrà come giudice Vito Davoli, Vice Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo ed è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Inizio ore 18.30, ingresso libero.