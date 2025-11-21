Lo splendido chiostro della Cittadella della Cultura
Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Il professore Renna testerà tre scrittori in un certame dal sapore letterario

Giovinazzo - venerdì 21 novembre 2025 Comunicato Stampa
Questa sera, venerdì 21 novembre, all'interno della Cittadella della Cultura di Giovinazzo avrà luogo un incontro letterario decisamente innovativo.
Il giovinazzese Prof. Michele Renna - docente di greco e latino al Liceo classico Socrate di Bari - metterà a dura prova tre autori e i rispettivi libri recentemente pubblicati in una sfida dal sapore provocatorio.

I duellanti saranno: Alfredo Vasco (Quei dieci secondi in più - Editore Progedit), Ken Rogers (Errore giudiziario - Albatros edizioni) e Nicola De Matteo (La limonaia di Boboli - Florestano Edizioni). Il certame letterario avrà come giudice Vito Davoli, Vice Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo ed è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.
Inizio ore 18.30, ingresso libero.
