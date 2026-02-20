"Fototrofio - trame dello sguardo" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Si terrà venerdì 27 febbraio 2026 a partire dalle ore 16.30, presso lal'evento conclusivo aperto al pubblico del Creative Living Lab "Fototrofio - Trame dello Sguardo", un laboratorio di ricerca e co-creazione che ha esplorato il dialogo tra fotografia, memoria d'archivio e pratiche tessili, connettendo gesti manuali e sperimentazione visiva.L'iniziativa è promossa dallae si inserisce nel progetto, co-finanziato dall'Unione Europea tramite il Programma Interreg Italia-Croazia 2021–2027, che promuove pratiche collaborative tra arte contemporanea, industrie culturali e creative, e territorio, con attenzione ai processi sostenibili e alla valorizzazione del turismo sostenibile e delle comunità locali. Fototrofio – Trame dello Sguardo rappresenta uno dei tre laboratori previsti dal progetto in Puglia, di cui due coordinati dalla Fondazione Pino Pascali e uno da CNA Bari.Il laboratorio nasce dall'idea di riattivare immagini "ritrovate" – fotografie abbandonate, frammenti di album, scatti anonimi – trasformandole attraverso interventi come cuciture, intrecci e lavorazioni tessili, capaci di generare nuove narrazioni materiali e visive legate ai temi dell'identità, della traccia e del passaggio. Un processo che intreccia memoria e contemporaneità, restituendo alle immagini nuove possibilità di sguardo e di racconto.Ilha coinvolto Nicola Cipriani, artista visivo e fotografo, fondatore di Fototrofio – Poetic Archive of Found Images, in collaborazione con Maria Elena Di Terlizzi, fashion designer e artigiana tessile, con il supporto territoriale del GAL Nuovo Fior d'Olivi (rappresentato da Vincenzo Depalo). In linea con la vocazione del progetto SOCRAT, il percorso si sviluppa inoltre in un'ottica di cooperazione transfrontaliera, favorendo lo scambio di pratiche e competenze tra contesti diversi e rafforzando la dimensione di rete tra partner e territori. In questo quadro, la presenza dell'artista/tutor Hassan Abdelghani (Croazia) arricchisce il laboratorio con un ulteriore contributo creativo e metodologico, a supporto del processo di co-creazione.L'incontro del 27 febbraio rappresenta un momento di restituzione pubblica del percorso: saranno presentati esiti creativi, materiali e traiettorie di lavoro sviluppate durante le giornate di laboratorio, in un dialogo aperto tra i protagonisti del progetto e la comunità, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali coinvolti nel progetto.Sono previsti l'intervento di Giuliana Schiavone, EU Project Coordinator della Fondazione Pino Pascali, con una presentazione del progetto SOCRAT e del Creative Living Lab Fototrofio -Trame dello Sguardo, seguiti dai saluti istituzionali di Cristina Piscitelli, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo, e di Antonio Saracino, Presidente del GAL Nuovo Fior d'Olivi, insieme all'intervento di Grazia Petrosino, Responsabile Progetti Europei CNA Bari-BAT, a testimonianza del dialogo tra sperimentazione artistica, imprese culturali e sviluppo territoriale.L'evento proseguirà con un talk con l'artista Nicola Cipriani e la fashion designer Maria Elena Di Terlizzi, insieme all'artista/tutor Hassan Abdelghani, durante il quale saranno presentati gli esiti del laboratorio e le traiettorie di ricerca emerse.altre notizie