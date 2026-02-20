La Cittadella della Cultura
La Cittadella della Cultura
Eventi e cultura

"Fototrofio - trame dello sguardo" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

L'appuntamento è fissato per il 27 febbraio prossimo

Giovinazzo - giovedì 19 febbraio 2026 11.40 Comunicato Stampa
Si terrà venerdì 27 febbraio 2026 a partire dalle ore 16.30, presso la Cittadella della Cultura di Giovinazzo, l'evento conclusivo aperto al pubblico del Creative Living Lab "Fototrofio - Trame dello Sguardo", un laboratorio di ricerca e co-creazione che ha esplorato il dialogo tra fotografia, memoria d'archivio e pratiche tessili, connettendo gesti manuali e sperimentazione visiva.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Pino Pascali – Museo d'Arte Contemporanea e si inserisce nel progetto SOCRAT – Socializing Craft & Contemporary Art for Sustainable Tourism, co-finanziato dall'Unione Europea tramite il Programma Interreg Italia-Croazia 2021–2027, che promuove pratiche collaborative tra arte contemporanea, industrie culturali e creative, e territorio, con attenzione ai processi sostenibili e alla valorizzazione del turismo sostenibile e delle comunità locali. Fototrofio – Trame dello Sguardo rappresenta uno dei tre laboratori previsti dal progetto in Puglia, di cui due coordinati dalla Fondazione Pino Pascali e uno da CNA Bari.

Il laboratorio nasce dall'idea di riattivare immagini "ritrovate" – fotografie abbandonate, frammenti di album, scatti anonimi – trasformandole attraverso interventi come cuciture, intrecci e lavorazioni tessili, capaci di generare nuove narrazioni materiali e visive legate ai temi dell'identità, della traccia e del passaggio. Un processo che intreccia memoria e contemporaneità, restituendo alle immagini nuove possibilità di sguardo e di racconto.

Il Creative Living Lab ha coinvolto Nicola Cipriani, artista visivo e fotografo, fondatore di Fototrofio – Poetic Archive of Found Images, in collaborazione con Maria Elena Di Terlizzi, fashion designer e artigiana tessile, con il supporto territoriale del GAL Nuovo Fior d'Olivi (rappresentato da Vincenzo Depalo). In linea con la vocazione del progetto SOCRAT, il percorso si sviluppa inoltre in un'ottica di cooperazione transfrontaliera, favorendo lo scambio di pratiche e competenze tra contesti diversi e rafforzando la dimensione di rete tra partner e territori. In questo quadro, la presenza dell'artista/tutor Hassan Abdelghani (Croazia) arricchisce il laboratorio con un ulteriore contributo creativo e metodologico, a supporto del processo di co-creazione.

L'incontro del 27 febbraio rappresenta un momento di restituzione pubblica del percorso: saranno presentati esiti creativi, materiali e traiettorie di lavoro sviluppate durante le giornate di laboratorio, in un dialogo aperto tra i protagonisti del progetto e la comunità, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali coinvolti nel progetto.
Sono previsti l'intervento di Giuliana Schiavone, EU Project Coordinator della Fondazione Pino Pascali, con una presentazione del progetto SOCRAT e del Creative Living Lab Fototrofio -Trame dello Sguardo, seguiti dai saluti istituzionali di Cristina Piscitelli, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo, e di Antonio Saracino, Presidente del GAL Nuovo Fior d'Olivi, insieme all'intervento di Grazia Petrosino, Responsabile Progetti Europei CNA Bari-BAT, a testimonianza del dialogo tra sperimentazione artistica, imprese culturali e sviluppo territoriale.

L'evento proseguirà con un talk con l'artista Nicola Cipriani e la fashion designer Maria Elena Di Terlizzi, insieme all'artista/tutor Hassan Abdelghani, durante il quale saranno presentati gli esiti del laboratorio e le traiettorie di ricerca emerse.
altre notizie
  • Cittadella della Cultura
Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
20 febbraio 2026 Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
19 febbraio 2026 Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
Altri contenuti a tema
"Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo "Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo L'iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco
"Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine "Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine Appuntamento alle ore 18.00
Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Il professore Renna testerà tre scrittori in un certame dal sapore letterario
A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27 Attualità A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27 Rivolto a studenti e studentesse nati tra il 1° luglio 2008 ed il 31 agosto 2011
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Attualità XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Il 25 settembre un importante convegno per saperne di più organizzato dal Centro Diurno "Gocce di Memoria" della Cooperativa Anthropos
Servizio Civile alla Cittadella: cultura, informazione e memoria per la comunità Associazioni Servizio Civile alla Cittadella: cultura, informazione e memoria per la comunità Il resoconto delle attività portate avanti dalla Pro Loco in collaborazione con ASVCI-AFAM
Giornata della Memoria, il 30 gennaio appuntamento alla Cittadella della Cultura Giornata della Memoria, il 30 gennaio appuntamento alla Cittadella della Cultura Il tema trattato sarà "I Giovani. La Memoria. La Storia- Un modo per narrare il periodo buio della Shoah
A Giovinazzo la presentazione del quarto numero di MATERìa A Giovinazzo la presentazione del quarto numero di MATERìa Appuntamento sabato 28 dicembre alla Cittadella della Cultura
Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
19 febbraio 2026 Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
19 febbraio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
19 febbraio 2026 Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
18 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
Lotta alla violenza di genere: aggiornato per il prossimo triennio il Protocollo EMI
18 febbraio 2026 Lotta alla violenza di genere: aggiornato per il prossimo triennio il Protocollo EMI
Asfalto cede in via Molfetta: le preoccupazione di automobilisti e commercianti
18 febbraio 2026 Asfalto cede in via Molfetta: le preoccupazione di automobilisti e commercianti
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta
18 febbraio 2026 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
17 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.