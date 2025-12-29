Il chiostro della Cittadella della Cultura
Il chiostro della Cittadella della Cultura
Eventi e cultura

"Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine

Appuntamento alle ore 18.00

Giovinazzo - lunedì 29 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Martedì 30 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso la Cittadella della Cultura di Giovinazzo avrà luogo l'anteprima nazionale di presentazione del magazine "Materìa" , arte, cultura, letteratura, musica, attualità. L'iniziativa è organizzata e curata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio non oneroso del Comune di Giovinazzo.

Saluti istituzionali dell'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli. Introduce il Presidente dell'Accademia, Nicola De Matteo mentre la presentazione del Magazine sarà curata da Maria Pia Latorre, ideatrice del progetto. La relazione ufficiale sarà tenuta dal giornalista e scrittore Agostino Picicco.

«Ho inteso organizzare a Giovinazzo l'anteprima di questo interessante progetto– ha detto Nicola De Matteo – come segno di continuità con quanto già fatto negli anni decorsi per la promozione della cultura in questa splendida città a nord di Bari. Si tratta di una fanzine autoprodotta su argomenti diversi, con un unico tema conduttore, la cui redazione è composta quasi esclusivamente da donne impegnate in vari campi della vita sociale pugliese.».

«Un prezioso progetto editoriale – ha detto Agostino Picicco – che mette al centro il pensiero e l'arte nel contesto della società contemporanea. La Cittadella della Cultura diventa, così, uno spazio d'incontro e di dialogo tra idee e prospettive e rafforza il ruolo di Giovinazzo come punto di riferimento per la cultura nel territorio.»
Ingresso libero.
  • Cittadella della Cultura
"Oltre Lirica Music Festival ", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
29 dicembre 2025 "Oltre Lirica Music Festival", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre
28 dicembre 2025 Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre
Altri contenuti a tema
Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Il professore Renna testerà tre scrittori in un certame dal sapore letterario
A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27 Attualità A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27 Rivolto a studenti e studentesse nati tra il 1° luglio 2008 ed il 31 agosto 2011
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Attualità XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Il 25 settembre un importante convegno per saperne di più organizzato dal Centro Diurno "Gocce di Memoria" della Cooperativa Anthropos
Servizio Civile alla Cittadella: cultura, informazione e memoria per la comunità Associazioni Servizio Civile alla Cittadella: cultura, informazione e memoria per la comunità Il resoconto delle attività portate avanti dalla Pro Loco in collaborazione con ASVCI-AFAM
Giornata della Memoria, il 30 gennaio appuntamento alla Cittadella della Cultura Giornata della Memoria, il 30 gennaio appuntamento alla Cittadella della Cultura Il tema trattato sarà "I Giovani. La Memoria. La Storia- Un modo per narrare il periodo buio della Shoah
A Giovinazzo la presentazione del quarto numero di MATERìa A Giovinazzo la presentazione del quarto numero di MATERìa Appuntamento sabato 28 dicembre alla Cittadella della Cultura
Partito alla Cittadella della Cultura "L'autunno dei bambini" Partito alla Cittadella della Cultura "L'autunno dei bambini" Il sindaco Sollecito presente al primo appuntamento
Facilitazione digitale, una giornata dedicata alla Cittadella della Cultura Attualità Facilitazione digitale, una giornata dedicata alla Cittadella della Cultura Si inizia alle ore 16.00
Approvazione Piano Urbanistico Generale: la soddisfazione del sindaco e della consigliera Sollecito
28 dicembre 2025 Approvazione Piano Urbanistico Generale: la soddisfazione del sindaco e della consigliera Sollecito
Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo
28 dicembre 2025 Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo
Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
27 dicembre 2025 Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
27 dicembre 2025 Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo
27 dicembre 2025 Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo
Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
27 dicembre 2025 Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
26 dicembre 2025 Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
26 dicembre 2025 Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.