"Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine

Martedì 30 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso ladi Giovinazzo avrà luogo l'anteprima nazionale di presentazione del magazine, arte, cultura, letteratura, musica, attualità. L'iniziativa è organizzata e curata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio non oneroso del Comune di Giovinazzo.Saluti istituzionali dell'Assessora alla Cultura,Introduce il Presidente dell'Accademia,mentre la presentazione del Magazine sarà curata da Maria Pia Latorre, ideatrice del progetto. La relazione ufficiale sarà tenuta dal giornalista e scrittore«Ho inteso organizzare a Giovinazzo l'anteprima di questo interessante progetto– ha detto Nicola De Matteo – come segno di continuità con quanto già fatto negli anni decorsi per la promozione della cultura in questa splendida città a nord di Bari. Si tratta di una fanzine autoprodotta su argomenti diversi, con un unico tema conduttore, la cui redazione è composta quasi esclusivamente da donne impegnate in vari campi della vita sociale pugliese.».«Un prezioso progetto editoriale – ha detto Agostino Picicco – che mette al centro il pensiero e l'arte nel contesto della società contemporanea. La Cittadella della Cultura diventa, così, uno spazio d'incontro e di dialogo tra idee e prospettive e rafforza il ruolo di Giovinazzo come punto di riferimento per la cultura nel territorio.»Ingresso libero.