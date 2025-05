Servizio Civile alla Cittadella: cultura, informazione e memoria per la comunità

Attraverso le attività si vuole rendere noto quanto ilpossa essere un'opportunità concreta di crescita personale, di formazione e di cittadinanza attiva. Con passione, impegno e spirito di collaborazione, si può contribuire a rendere la cultura un bene vivo, condiviso e alla portata di tutti.Questa è l'esperienzaper il progettorealizzato grazie all'impegno dellaI volontari dichiarano di aver scelto, attraverso questo percorso, di mettere il loro tempo e le loro energie a servizio della comunità, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e a rendere la cultura più accessibile, inclusiva e partecipata, supervisionati dall'OLP, la dott.ssae della coordinatrice del progetto, la dott.ssaL'attenzione e la volontà dei volontari si è focalizzata su due progetti:1) La creazione di testi informativi multilingue, arricchiti da una grafica personalizzata e studiata con cura, che illustrano la storia e la funzione della Cittadella, considerata da molti quale spazio unico non solo per i servizi che offre alla cittadinanza, ma soprattutto per la presenza di una biblioteca storica, intitolata alla figura di don Filippo Roscini. Particolarmente, i volontari si sono dedicati ad un approfondito studio sulla figura di don Filippo Roscini, importante protagonista della storia locale. L'obiettivo è stato quello di individuare, nel vasto patrimonio librario conservato nella Biblioteca, testi rilevanti che ne raccontino il pensiero, le opere e il contributo alla crescita culturale e spirituale di Giovinazzo. È un lavoro di ricerca e valorizzazione della memoria storica, che sentiamo come una responsabilità verso la nostra comunità e le future generazioni.2) Con entusiasmo è stato ideato e sviluppato un progetto intitolato ''LEGGIAMO INSIEME'', rivolto ai più piccoli, centrato sulla promozione della lettura. A tal fine sono stati organizzati laboratori tematici pensati per stimolare la fantasia, l'ascolto e l'amore per i libri, convinti che avvicinare i bambini alla lettura significhi costruire le basi per una società più consapevole e partecipe. Il primo incontro si è svolto in data venerdì 9 maggio presso la Cittadella della Cultura, ove i volontari prestano servizio. I bambini sono stati accolti dai volontari e da loro guidati, attraverso attività mirate, alla scoperta di un brano dell'Odissea.I volontariribadiscono che tutte le attività finora realizzate sono il risultato di un lavoro di squadra che ha richiesto ricerca, progettazione e attenzione ai dettagli. Per partecipare ai prossimi incontri e per saperne di più, è possibile contattarci alla mail scu.cittadella24@libero.it oppure è possibile rivolgersi presso la Cittadella della Cultura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.