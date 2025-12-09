Un mezzo per la raccolta rifiuti. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Un mezzo per la raccolta rifiuti. Foto Gianluca Battista
Sindacati

Sciopero nazionale Igiene Ambientale, disagi anche a Giovinazzo

Indetto dai sindacati nella giornata di mercoledì 10 dicembre

Giovinazzo - martedì 9 dicembre 2025 12.29
Si informa la cittadinanza che a causa dello sciopero generale nazionale indetto per domani 10 dicembre dalle organizzazioni sindacali degli addetti al comparto di Igiene Ambientale (Fp Cgil, Cisl, Fiadel e Uiltrasporti) il Centro Comunale di Raccolta di Giovinazzo resterà chiuso e non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti porta a porta.
Le attività di raccolta riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 11 dicembre.

LE RIVENDICAZIONI SINDACALI
Lo sciopero è stato proclamato per rivendicare migliori condizioni di lavoro e tutele salariali. Dallo sciopero del 17 ottobre non ci sono stati passi in avanti sulle trattative per il rinnovo del contratto. Le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e Ultrasporti hanno indetto nuovamente uno sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del settore e per chiedere un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) più equo.

Le ragioni dello sciopero sono principalmente legate alle condizioni di lavoro e alle tutele salariali dei lavoratori del settore. I sindacati FP-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e Ultrasporti chiedono: di superare il contenzioso alla guida dei compattatori/costipatori definendo il giusto inquadramento; il rafforzamento delle tutele sulla salute e sicurezza; il miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione dei rischi per la salute dei lavoratori; di realizzare processi di sviluppo delle professionalità e degli inquadramenti attraverso efficaci percorsi di formazione; superare il livello j per esaurire il bacino di lavoratori poveri di reddito e mansioni con lo sviluppo delle retribuzioni e delle professionalità; riforma del sistema di classificazione del personale; la revisione del sistema di inquadramento e carriera per i lavoratori del settore contrasto alle differenze generazionali e sociali; una equa distribuzione delle opportunità di lavoro e di carriera per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'età e dal genere; la riqualificazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC) aumentando la retribuzione mensile attraverso il recupero del potere d'acquisto eroso dall'inflazione del triennio 2022/2024 e da quella prevista per il triennio 2025/2027.
  • sciopero
  • Rifiuti Giovinazzo
  • Raccolta porta a porta Giovinazzo
  • Impregico
Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano
9 dicembre 2025 Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano
La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
9 dicembre 2025 La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
Altri contenuti a tema
Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo Nuovamente preso d'assalto il cestino nei pressi della chiesa del Carmine
2 Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO Cronaca Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO Lo sfogo dell'assessore Rucci: «Vergogna!»
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello Attualità Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello Rucci: «Dopo l'agro, tocca alle spiagge. Noi non molliamo»
Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico Attualità Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico La mobilitazione è stata indetta per rivendicare migliori condizioni salariali
Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Attualità Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Sollecito: «Non arretreremo di un centimetro»
Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Attualità Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Assessore Rucci: «Risultato pessimo, controlli serrati»
Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta Nuovo piccolo grande scempio urbano documentato da un residente
Il 22 settembre sciopero generale per Gaza Il 22 settembre sciopero generale per Gaza Era stato indetto dai sindacati di base e toccherà trasporti, scuola, sanità ed università
Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
8 dicembre 2025 Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
8 dicembre 2025 Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
8 dicembre 2025 Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
8 dicembre 2025 Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
7 dicembre 2025 Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
4
Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
7 dicembre 2025 Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
7 dicembre 2025 Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
7 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.