Un mezzo per la raccolta rifiuti. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Un mezzo per la raccolta rifiuti. Foto Gianluca Battista
Attualità

Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico

La mobilitazione è stata indetta per rivendicare migliori condizioni salariali

Giovinazzo - giovedì 16 ottobre 2025 13.08
Anche i dipendenti della Impregico srl, società che gestisce i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nella città di Giovinazzo, aderiscono allo sciopero indetto dalle Segreterie Confederali FP CGIL e UILTRASPORTI del settore ambientale.

Pertanto - fanno sapere i vertici aziendali - nella giornata di venerdì 17 ottobre sarà assicurato il solo servizio di raccolta dell'organico e quanto resterà a terra sarà recuperato nella mattinata di sabato 18 ottobre. Tutti gli altri servizi saranno sospesi, compreso quello offerto dal Centro Comunale di Raccolta.

Lo sciopero è stato proclamato per rivendicare migliori condizioni di lavoro e tutele salariali. Le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e Ultrasporti hanno indetto questo sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del settore e per chiedere un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) più equo.
  • sciopero
  • Rifiuti Giovinazzo
  • Impregico
Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO
16 ottobre 2025 Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO
Adriatic Heroes Day, c'è anche 2 Hands Giovinazzo
16 ottobre 2025 Adriatic Heroes Day, c'è anche 2 Hands Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Sollecito: «Non arretreremo di un centimetro»
Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Assessore Rucci: «Risultato pessimo, controlli serrati»
Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta Nuovo piccolo grande scempio urbano documentato da un residente
Il 22 settembre sciopero generale per Gaza Sindacati Il 22 settembre sciopero generale per Gaza Era stato indetto dai sindacati di base e toccherà trasporti, scuola, sanità ed università
10 Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi Non si ferma il nostro giro per la città alla ricerca di piccole grandi storie di ordinaria inciviltà
Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII Continuano i nostri reportage urbani e nell'agro
Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico Continuano i nostri reportage per denunciare inciviltà e menefreghismo
Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto Continua il nostro reportage a puntate sul continuo scempio in città e nell'agro
"Money, Welfare, Help ", a Giovinazzo un incontro sullo stato dell'arte
16 ottobre 2025 "Money, Welfare, Help", a Giovinazzo un incontro sullo stato dell'arte
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
16 ottobre 2025 Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»
16 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»
Allerta meteo arancione su Giovinazzo per il 16 ottobre
16 ottobre 2025 Allerta meteo arancione su Giovinazzo per il 16 ottobre
Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà
15 ottobre 2025 Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà
Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
15 ottobre 2025 Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva
15 ottobre 2025 L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva
1
Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti " 2025
15 ottobre 2025 Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti" 2025
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.