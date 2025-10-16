Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico

Anche i dipendenti dellasocietà che gestisce i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nella città di Giovinazzo, aderiscono allo sciopero indetto dalledel settore ambientale.Pertanto - fanno sapere i vertici aziendali - nella giornata di venerdì 17 ottobre sarà assicurato il solo servizio di raccolta dell'organico e quanto resterà a terra sarà recuperato nella mattinata di sabato 18 ottobre. Tutti gli altri servizi saranno sospesi, compreso quello offerto dal Centro Comunale di Raccolta.Lo sciopero è stato proclamato per rivendicare migliori condizioni di lavoro e tutele salariali. Le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e Ultrasporti hanno indetto questo sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del settore e per chiedere un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) più equo.