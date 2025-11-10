Rifiuti Giovinazzo. <span>Foto Nicola Miccione</span>
Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo

Nuovamente preso d'assalto il cestino nei pressi della chiesa del Carmine

lunedì 10 novembre 2025
La foto è stata scattata venerdì pomeriggio, 7 novembre. Non erano ancora arrivati a Giovinazzo i ragazzi della movida del fine settimana, non c'erano decine di turisti che non sapevano dove gettare rifiuti (mai stati loro il problema), i locali pubblici erano per la maggior parte chiusi ed al mattino gli operatori Impregico erano passati per la consueta pulizia.

Ed allora...appare evidente che l'abbandono di bustoni di indifferenziato domestico, il cartone per le scarpe ed altre buste nei pressi del cestino portarifiuti installato accanto alla chiesa del Carmine, su via Cattedrale, è frutto dell'azione di residenti. Non sappiamo se si tratti di gestori o proprietari di bed and breakfast (sono tutti registrati? Ci sono stati controlli al riguardo?) o di privati, ma di certo quei rifiuti non li hanno abbandonati lì, dove dovrebbero essere conferite solo lattine, bottigliette, cartacce, pacchetti di sigarette, persone provenienti da fuori.

La logica ci porta a questa conclusione, dopo diverse segnalazioni cadute nel vuoto. L'unica possibilità davanti a tanta inciviltà sarebbe quella di installare altre fototrappole e sanzionare pesantemente. Non ci sono altre strade battibili. Tra l'altro quel cestino è installato accanto ad un monumento, su una strada importante del borgo antico. Giovinazzo è migliorata tanto negli ultimi anni sul piano del decoro rispetto a realtà viciniore, ma c'è ancora moltissimo da fare. Moltissimo. Ieri sera, domenica 9 novembre, lo spettacolo si è ripresentato.

Speriamo che da queste pagine si possa presto dare la notizia di una sanzione elargita ai responsabili. Noi non possiamo far altro che continuare a segnalare, ad informare, a spronare gli amministratori in questa lotta impari contro gli incivili. Però, lasciatecelo esprimere con chiarezza, gli sporcaccioni in questo caso si annidano proprio lì, nel salotto buono della città. Per questo, se possibile, sono doppiamente colpevoli.
