Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO

Hanno scaricato rifiuti in un'area già ripulita, innell'agro di Giovinazzo, in spregio ad ogni regola, fregandosene di tutto e tutti, sentendosi padroni assoluti. È quanto accaduto, probabilmente nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, ed i risultati sono quelli che vedete nel video, pubblicato poi sulla pagina Facebook dell'assessore all'Ambiente,protagonista di un durissimo sfogo:«Vergognoso! Non trovo altre parole per descrivere quello che è successo. Dopo giorni di pulizie straordinarie dell'agro, dopo l'impegno di uomini, mezzi e risorse per restituire decoro al nostro territorio, qualcuno - con totale disprezzo per la collettività - è andato stanotte a scaricare rifiuti proprio dove avevamo appena ripulito.Un gesto intollerabile, incivile e vigliacco, che offende tutti i cittadini onesti e rispettosi delle regole. Chi abbandona i rifiuti non solo commette un reato, ma sputa in faccia alla propria comunità e a chi ama questo territorio. Ho già chiesto al Comandante della Polizia Locale di inviare una pattuglia sul posto per cercare ogni possibile indizio utile a risalire ai responsabili. E lo dico chiaramente: li troveremo. E li sanzioneremo senza alcuna pietà.L'aria è cambiata - è la chiusura che non ammette repliche . e se qualcuno non se n'è ancora accorto, presto se ne accorgerà».Una battaglia lunga e durissima, quella degli amministratori che vogliono far rispettare le norme in materia ambientale, soprattutto alle nostre latitudini. C'è molto da fare e ci sono molte situazioni da analizzare, ma è ora di finirla di raccontare anche attraverso i social che sia sempre e solo colpa di chi amministra, di qualsiasi colore. È questo un caso lampante, è questa la dimostrazione che ci sono ampie fette della popolazione completamente disinteressate all'argomento, che siano ditte edili, svuotacantine o privati. Ed è lì che bisogna scavare ed è lì che bisogna colpire con sanzioni pecuniarie e, dove ricorra il caso, con denunce penali e costituzioni di parte civile dell'amministrazione.Sotto il nostro scritto, il video dei rifiuti abbandonati in località Misericordia.