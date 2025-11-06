Rifiuti nell'agro di Giovinazzo
Rifiuti nell'agro di Giovinazzo
Cronaca

Scaricati rifiuti nell'agro di Giovinazzo dove era stata effettuata pulizia - VIDEO

Lo sfogo dell'assessore Rucci: «Vergogna!»

Giovinazzo - giovedì 6 novembre 2025
Hanno scaricato rifiuti in un'area già ripulita, in località Misericordia, nell'agro di Giovinazzo, in spregio ad ogni regola, fregandosene di tutto e tutti, sentendosi padroni assoluti. È quanto accaduto, probabilmente nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, ed i risultati sono quelli che vedete nel video, pubblicato poi sulla pagina Facebook dell'assessore all'Ambiente, Savino Alberto Rucci, protagonista di un durissimo sfogo:

«Vergognoso! Non trovo altre parole per descrivere quello che è successo. Dopo giorni di pulizie straordinarie dell'agro, dopo l'impegno di uomini, mezzi e risorse per restituire decoro al nostro territorio, qualcuno - con totale disprezzo per la collettività - è andato stanotte a scaricare rifiuti proprio dove avevamo appena ripulito.
Un gesto intollerabile, incivile e vigliacco, che offende tutti i cittadini onesti e rispettosi delle regole. Chi abbandona i rifiuti non solo commette un reato, ma sputa in faccia alla propria comunità e a chi ama questo territorio. Ho già chiesto al Comandante della Polizia Locale di inviare una pattuglia sul posto per cercare ogni possibile indizio utile a risalire ai responsabili. E lo dico chiaramente: li troveremo. E li sanzioneremo senza alcuna pietà. Il luogo verrà ripulito nella prossima sessione di pulizia calendarizzata, ma non sarà la solita storia in cui "qualcuno sporca e qualcun altro pulisce". Questa volta i colpevoli non resteranno impuniti. L'aria è cambiata - è la chiusura che non ammette repliche . e se qualcuno non se n'è ancora accorto, presto se ne accorgerà».

Una battaglia lunga e durissima, quella degli amministratori che vogliono far rispettare le norme in materia ambientale, soprattutto alle nostre latitudini. C'è molto da fare e ci sono molte situazioni da analizzare, ma è ora di finirla di raccontare anche attraverso i social che sia sempre e solo colpa di chi amministra, di qualsiasi colore. È questo un caso lampante, è questa la dimostrazione che ci sono ampie fette della popolazione completamente disinteressate all'argomento, che siano ditte edili, svuotacantine o privati. Ed è lì che bisogna scavare ed è lì che bisogna colpire con sanzioni pecuniarie e, dove ricorra il caso, con denunce penali e costituzioni di parte civile dell'amministrazione.
Sotto il nostro scritto, il video dei rifiuti abbandonati in località Misericordia.



  • Rifiuti Giovinazzo
  • Savino Alberto Rucci
Caldo, sui banchi di frutta e verdura le "tardizie " estive
6 novembre 2025 Caldo, sui banchi di frutta e verdura le "tardizie" estive
Visibile anche da Giovinazzo la Superluna piena del Castoro
5 novembre 2025 Visibile anche da Giovinazzo la Superluna piena del Castoro
Altri contenuti a tema
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello Attualità Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello Rucci: «Dopo l'agro, tocca alle spiagge. Noi non molliamo»
Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare» Attualità Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare» L'assessore all'Ambiente non molla e punta già al nuovo intervento in novembre
Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo Attualità Programmate altre tre pulizie dell'agro di Giovinazzo Rucci: «Priorità assoluta di questo assessorato»
Tutela raccolti e controlli sull'olio, task force a Giovinazzo Attualità Tutela raccolti e controlli sull'olio, task force a Giovinazzo Tavolo di confronto tra assessore Rucci, Polizia Locale e le Guardie Campestri
Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico Attualità Sciopero settore ambientale, Impregico garantisce solo la raccolta organico La mobilitazione è stata indetta per rivendicare migliori condizioni salariali
Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Attualità Fototrappole rifiuti, sanzionati in 40 tra luglio e settembre - VIDEO Sollecito: «Non arretreremo di un centimetro»
Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Attualità Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo Assessore Rucci: «Risultato pessimo, controlli serrati»
PVA all'attacco di Rucci: «Assessorato perfetto per amministrazione trasformista» Politica PVA all'attacco di Rucci: «Assessorato perfetto per amministrazione trasformista» Dura nota del gruppo di opposizione dopo la nomina dell'ex esponente PD
Le celebrazioni del 4 novembre a Giovinazzo negli scatti di Giuseppe Palmiotto
5 novembre 2025 Le celebrazioni del 4 novembre a Giovinazzo negli scatti di Giuseppe Palmiotto
Polizia Locale, a Giovinazzo 30mila euro per "spiagge sicure "
5 novembre 2025 Polizia Locale, a Giovinazzo 30mila euro per "spiagge sicure"
Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri
5 novembre 2025 Porta Futuro Giovinazzo presenta il bando di concorso Allievi Finanzieri
Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
4 novembre 2025 Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello "
4 novembre 2025 Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
4 novembre 2025 Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
4 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.