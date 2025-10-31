Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello

3 foto Rifiuti - ripulita foce Lama Castello

Ancora un'azione coordinata tra amministrazione comunale ed, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Giovinazzo. Dopo il doppio intervento nelle campagne, che sarà triplicato in novembre, nella giornata di ieri, 30 ottobre, è stato ripulito da rifiuti domestici e tronchi d'albero trasportati dalle piogge il tratto di litorale a Levante, nei pressi dellaUn intervento importante sul limitare della Lama, luogo da anni danneggiato dall'inciviltà e dall'incuria, problema annoso e ciclico a Giovinazzo.«Terminata la bonifica della foce della lama dai rifiuti abbandonati - ha scritto l'assessore Savino Alberto Rucci sui suoi canali social -. Dopo la campagna adesso tocca alle spiagge. C'è tanto da fare ma noi non molliamo».Sotto il nostro scritto, le foto dell'intervento.