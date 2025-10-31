Attualità
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Rucci: «Dopo l'agro, tocca alle spiagge. Noi non molliamo»
Giovinazzo - venerdì 31 ottobre 2025
Ancora un'azione coordinata tra amministrazione comunale ed Impregico, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Giovinazzo. Dopo il doppio intervento nelle campagne, che sarà triplicato in novembre, nella giornata di ieri, 30 ottobre, è stato ripulito da rifiuti domestici e tronchi d'albero trasportati dalle piogge il tratto di litorale a Levante, nei pressi della foce di Lama Castello.
Un intervento importante sul limitare della Lama, luogo da anni danneggiato dall'inciviltà e dall'incuria, problema annoso e ciclico a Giovinazzo.
«Terminata la bonifica della foce della lama dai rifiuti abbandonati - ha scritto l'assessore Savino Alberto Rucci sui suoi canali social -. Dopo la campagna adesso tocca alle spiagge. C'è tanto da fare ma noi non molliamo».
Sotto il nostro scritto, le foto dell'intervento.
Un intervento importante sul limitare della Lama, luogo da anni danneggiato dall'inciviltà e dall'incuria, problema annoso e ciclico a Giovinazzo.
«Terminata la bonifica della foce della lama dai rifiuti abbandonati - ha scritto l'assessore Savino Alberto Rucci sui suoi canali social -. Dopo la campagna adesso tocca alle spiagge. C'è tanto da fare ma noi non molliamo».
Sotto il nostro scritto, le foto dell'intervento.