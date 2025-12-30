Un mezzo per la raccolta rifiuti. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Attualità

Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche

Il provvedimento dell'ente comunale prevede un anticipo per gli esercizi commerciali

Giovinazzo - martedì 30 dicembre 2025
In ossequio alla giornata di riposo prevista per Capodanno per gli operatori del settore igiene ambientale, il Comune di Giovinazzo ha previsto che il 1° gennaio 2026 non verrà ritirata la carta dalle utenze domestiche.
Secondo quanto comunicato dall'assessore Savino Alberto Rucci, Impregico anticiperà invece il ritiro della carta dalle utenze non domestiche a mercoledì 31 dicembre.
  • Raccolta porta a porta Giovinazzo
