Attualità
Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche
Il provvedimento dell'ente comunale prevede un anticipo per gli esercizi commerciali
Giovinazzo - martedì 30 dicembre 2025
In ossequio alla giornata di riposo prevista per Capodanno per gli operatori del settore igiene ambientale, il Comune di Giovinazzo ha previsto che il 1° gennaio 2026 non verrà ritirata la carta dalle utenze domestiche.
Secondo quanto comunicato dall'assessore Savino Alberto Rucci, Impregico anticiperà invece il ritiro della carta dalle utenze non domestiche a mercoledì 31 dicembre.
