Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo

5 foto Pulizia dell'agro e delle complanari 6 febbraio 2026

Lo aveva posto come uno degli obiettivi a strettissimo giro dell'amministrazione comunale e sta rispettando la tabella di marcia.È soddisfatto l'assessore all'Ambiente,per il nuovo intervento di pulizia dell'agro giovinazzese ad opera di, la società che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti.Nella mattinata di venerdì 6 febbraio sono state ripulite le aree dellarientranti nel territorio di competenza. Nuovo passaggio anche in località Misericordia, già pulita e poi nuovamente insozzata dai barbari del nuovo millennio.Una battaglia lunga, difficilissima, che ogni giorno vede violazioni di ogni tipo perpetrarsi nelle nostre contrade rurali, ma su cui la Giunta comunale e Rucci non intendono mollare di un centimetro.Gli operatori ecologici si sono trovati di fronte di nuovo a scenari indecorosi: pneumatici, plastica, scarti edili, vetro, finanche alcuni rifiuti RAE. Ciò che preoccupa di più l'assessore Rucci è la mancanza di una coscienza collettiva civica: dopo poche settimana quei luoghi tornano ad essere insozzati, tra l'altro sovente a pochi metri dalle coltivazioni.Vi documentiamo il passaggio degli operatori ecologici nella galleria fotografica sotto il nostro articolo.