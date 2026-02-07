Attualità
Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo
Operatori in azione a Lama Castello e sulle complanari della 16 bis. Ulteriore passaggio anche in località Misericordia
Giovinazzo - sabato 7 febbraio 2026
Lo aveva posto come uno degli obiettivi a strettissimo giro dell'amministrazione comunale e sta rispettando la tabella di marcia.
È soddisfatto l'assessore all'Ambiente, Savino Alberto Rucci, per il nuovo intervento di pulizia dell'agro giovinazzese ad opera di Impregico, la società che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti.
Nella mattinata di venerdì 6 febbraio sono state ripulite le aree della Lama Castello e le complanari della strada statale 16 bis, rientranti nel territorio di competenza. Nuovo passaggio anche in località Misericordia, già pulita e poi nuovamente insozzata dai barbari del nuovo millennio.
Una battaglia lunga, difficilissima, che ogni giorno vede violazioni di ogni tipo perpetrarsi nelle nostre contrade rurali, ma su cui la Giunta comunale e Rucci non intendono mollare di un centimetro.
Gli operatori ecologici si sono trovati di fronte di nuovo a scenari indecorosi: pneumatici, plastica, scarti edili, vetro, finanche alcuni rifiuti RAE. Ciò che preoccupa di più l'assessore Rucci è la mancanza di una coscienza collettiva civica: dopo poche settimana quei luoghi tornano ad essere insozzati, tra l'altro sovente a pochi metri dalle coltivazioni.
Vi documentiamo il passaggio degli operatori ecologici nella galleria fotografica sotto il nostro articolo.
È soddisfatto l'assessore all'Ambiente, Savino Alberto Rucci, per il nuovo intervento di pulizia dell'agro giovinazzese ad opera di Impregico, la società che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti.
Nella mattinata di venerdì 6 febbraio sono state ripulite le aree della Lama Castello e le complanari della strada statale 16 bis, rientranti nel territorio di competenza. Nuovo passaggio anche in località Misericordia, già pulita e poi nuovamente insozzata dai barbari del nuovo millennio.
Una battaglia lunga, difficilissima, che ogni giorno vede violazioni di ogni tipo perpetrarsi nelle nostre contrade rurali, ma su cui la Giunta comunale e Rucci non intendono mollare di un centimetro.
Gli operatori ecologici si sono trovati di fronte di nuovo a scenari indecorosi: pneumatici, plastica, scarti edili, vetro, finanche alcuni rifiuti RAE. Ciò che preoccupa di più l'assessore Rucci è la mancanza di una coscienza collettiva civica: dopo poche settimana quei luoghi tornano ad essere insozzati, tra l'altro sovente a pochi metri dalle coltivazioni.
Vi documentiamo il passaggio degli operatori ecologici nella galleria fotografica sotto il nostro articolo.