Rifiuti Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Rifiuti Giovinazzo. Foto Gianluca Battista

Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona

I residenti chiedono maggiori controlli

mercoledì 4 febbraio 2026
Maggiori controlli ed eventualmente sanzioni esemplari. È quanto chiedono i residenti di piazza Benedettine, piazzetta Zurlo e via Spirito Santo nel centro storico di Giovinazzo. Troppi rifiuti domestici abbandonati, come nella foto scattata domenica 1° febbraio. Rifiuti - ci dicono i residenti - che sovente arrivano dai B&B presenti in zona. O meglio, ed è giusto specificarlo, sono i clienti che non sapendo come smaltirli, li abbandonano. Vero? Non vero? Difficile a dirsi.

La segnalazione la giriamo agli amministratori, mentre la foto l'abbiamo scattata noi. All'interno di quei sacchetti scarti di cibo, lattine, vetro e talvolta umido. Ne scriviamo e lo ribadiamo poiché silenziosamente è in atto sin dai mesi estivi una sorta di guerra silenziosa tra abitanti e gestori di queste strutture, con i primi che invocano rispetto delle regole ed i secondi che rispondono di essere oltremodo monitorati da chi di dovere.

Alla Polizia Locale il compito di accertare eventuali responsabilità e posizioni di ciascuno, rammentando però che in passato abbiamo scritto numerosi report in cui "gli sporcaccioni" di turno erano proprio giovinazzesi. Torneremo nelle prossime settimane sull'argomento. Quanto a piazza Benedettine, appena restaurata, nei prossimi giorni cercheremo di far luce sulle auto nuovamente parcheggiate (e non autorizzate) sulle chianche rimesse a nuovo.
  • Rifiuti Giovinazzo
  • piazza Benedettine
Altri contenuti a tema
