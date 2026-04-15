"San Nicola tra storia, fede e leggenda": appuntamento con lo SPI Giovinazzo

Qual è il confine tra la figura storica di Nicola di Myra e il mito che lo ha reso il Santo più amato al mondo? Per rispondere a questa domanda, lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani) apre le porte a un appuntamento culturale di grande spessore dedicato al Patrono del capoluogo pugliese.L'evento, dal titolosi terrà giovedì 16 aprile alle ore 19:00, presso la sede dello SPI a Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20.L'incontro sarà curato da Fabio Armenise, stimato archeologo e Presidente dell'Associazione Culturale "Compagnia d'Arme Stratos" di Bari.