Festa San Nicola
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Eventi e cultura

"San Nicola tra storia, fede e leggenda": appuntamento con lo SPI Giovinazzo

Il 16 aprile a partire dalle ore 19.00

Giovinazzo - mercoledì 15 aprile 2026 Comunicato Stampa
Qual è il confine tra la figura storica di Nicola di Myra e il mito che lo ha reso il Santo più amato al mondo? Per rispondere a questa domanda, lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani) apre le porte a un appuntamento culturale di grande spessore dedicato al Patrono del capoluogo pugliese.

L'evento, dal titolo "San Nicola tra storia, fede, leggenda", si terrà giovedì 16 aprile alle ore 19:00, presso la sede dello SPI a Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20.
L'incontro sarà curato da Fabio Armenise, stimato archeologo e Presidente dell'Associazione Culturale "Compagnia d'Arme Stratos" di Bari.
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