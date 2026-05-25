Bitonto, Giovinazzo e Corato: la Polizia di Stato intensifica il controllo del territorio nell'ultima settimana

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo e prevenzione nella provincia barese. L'operazione, volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a monitorare i luoghi di maggiore aggregazione sociale e le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è stata disposta dal Questore di Bari, dr. Annino Gargano, in forza di quanto deciso durante ilI controlli, eseguiti nella settimana appena trascorsa, hanno visto l'impiego sinergico del personale del Commissariato di P.S. di Bitonto, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", dagli specialisti della Polizia Scientifica e dalle unità operative dell'Arma dei Carabinieri.Sono state identificareParticolare attenzione è stata rivolta al settoreQuesti interventi si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità diffusa sul territorio.