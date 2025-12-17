Sindacati
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
Appuntamento fissato per giovedì 18 dicembre
Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Lo SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) di Giovinazzo proporrà una importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione dedicata alla sicurezza dei cittadini più anziani.
Giovedì 18 dicembre, alle ore 18.30, presso la sede dello SPI, situata in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20, si terrà un incontro informativo e di confronto con il Comandante Ruggiero Filannino, in rappresentanza della Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, per affrontare il delicato e purtroppo diffuso fenomeno delle truffe e dei raggiri ai danni degli anziani.
Giovedì 18 dicembre, alle ore 18.30, presso la sede dello SPI, situata in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20, si terrà un incontro informativo e di confronto con il Comandante Ruggiero Filannino, in rappresentanza della Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, per affrontare il delicato e purtroppo diffuso fenomeno delle truffe e dei raggiri ai danni degli anziani.