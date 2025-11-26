spi cgil generiche x
spi cgil generiche x
Sindacati

Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo

L'iniziativa si terrà giovedì 27 novembre

Giovinazzo - mercoledì 26 novembre 2025 Comunicato Stampa
Lo SPI CGIL di Giovinazzo è lieto di invitare la cittadinanza all'incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema cruciale del consumo di alcol negli anziani. L'evento, intitolato "Alcol in terza età: meno è meglio", si terrà presso la sede della SPI in piazza Vittorio Emanuele II n. 20, giovedì 27 novembre, con inizio alle ore 17:30.

L'iniziativa mira a fare chiarezza sui rischi specifici legati all'abuso o al consumo non appropriato di bevande alcoliche nella popolazione anziana, fornendo strumenti di prevenzione e consapevolezza. Saranno ospiti e relatrici dell'incontro: La Dott.ssa Tiziana Randolfi, educatrice socio-sanitaria e la Dott.ssa Rosa Susanna Buzzerio, Dirigente del Ser.D di Giovinazzo. La presenza delle due specialiste del settore garantisce un approfondimento scientifico e clinico di alto livello, essenziale per affrontare una problematica spesso sottovalutata ed è necessario essere consapevoli che a tutte le età il consumo di alcol rappresenta un rischio per la propria salute e, spesso, anche per quella degli altri.
  • SPI Cgil
Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
26 novembre 2025 Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
25 novembre 2025 Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
Altri contenuti a tema
SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese Appuntamento domenica 14 settembre in Villa Comunale
Referendum, lo SPI Cgil Giovinazzo per cinque sì Politica Referendum, lo SPI Cgil Giovinazzo per cinque sì La nota del sindacato sull'incontro di giovedì 22 maggio
Lo SPI Giovinazzo ospita Isabella Bavaro Eventi e cultura Lo SPI Giovinazzo ospita Isabella Bavaro Presentazione del libro "Crìste nan ze còlche, ce nan arreggètte a tùtte"
Herpes Zoster, il dott. Carofiglio ospite dello SPI-CGIL di Giovinazzo Herpes Zoster, il dott. Carofiglio ospite dello SPI-CGIL di Giovinazzo L'appuntamento è fissato per il 26 settembre nella confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II
1° maggio, lo SPI CGIL ricorda le battaglie per i diritti dei lavoratori 1° maggio, lo SPI CGIL ricorda le battaglie per i diritti dei lavoratori Un presidio con letture della Costituzione nella sede di piazza Vittorio Emanuele II
Fondo manutenzione abitazioni ARCA, raccolta firme a Giovinazzo Attualità Fondo manutenzione abitazioni ARCA, raccolta firme a Giovinazzo Questa sera l'iniziativa dello SPI-CGIL
"Funzionamento e patologie del fegato", se ne parla nella sede Spi-Cgil di Giovinazzo Eventi e cultura "Funzionamento e patologie del fegato", se ne parla nella sede Spi-Cgil di Giovinazzo La relazione sarà curata dal dott. Francesco Carofiglio
25 aprile, lo Spi Cgil: «Giornata simbolo dei valori della Repubblica democratica» Attualità 25 aprile, lo Spi Cgil: «Giornata simbolo dei valori della Repubblica democratica» «Nell’attuale contesto, nazionale ed internazionale, la Festa della Liberazione assume una particolare rilevanza»
Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
25 novembre 2025 Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
25 novembre 2025 Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
25 novembre 2025 Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
25 novembre 2025 Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
25 novembre 2025 Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
Scelta dopo la scuola media: appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
25 novembre 2025 Scelta dopo la scuola media: appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
“Il decalogo della non violenza " sarà presentato nell'Auditorium don Tonino Bello di Giovinazzo
25 novembre 2025 “Il decalogo della non violenza" sarà presentato nell'Auditorium don Tonino Bello di Giovinazzo
Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
24 novembre 2025 Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.