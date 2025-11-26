Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo

Lo SPI CGIL di Giovinazzo è lieto di invitare la cittadinanza all'incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema cruciale del consumo di alcol negli anziani. L'evento, intitolato "Alcol in terza età: meno è meglio", si terrà presso la sede della SPI in piazza Vittorio Emanuele II n. 20, giovedì 27 novembre, con inizio alle ore 17:30.L'iniziativa mira a fare chiarezza sui rischi specifici legati all'abuso o al consumo non appropriato di bevande alcoliche nella popolazione anziana, fornendo strumenti di prevenzione e consapevolezza. Saranno ospiti e relatrici dell'incontro: La Dott.ssa Tiziana Randolfi, educatrice socio-sanitaria e la Dott.ssa Rosa Susanna Buzzerio, Dirigente del Ser.D di Giovinazzo. La presenza delle due specialiste del settore garantisce un approfondimento scientifico e clinico di alto livello, essenziale per affrontare una problematica spesso sottovalutata ed è necessario essere consapevoli che a tutte le età il consumo di alcol rappresenta un rischio per la propria salute e, spesso, anche per quella degli altri.