Referendum, lo SPI Cgil Giovinazzo per cinque sì

«La Costituzione italiana si poggia su quattro elementi essenziali: libertà, uguaglianza, lavoro e solidarietà. Nell'articolo 2 si dichiara che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"».Così la sezione giovinazzese delalla vigilia di un incontro informativo sui quesiti referendari dei prossimi 8 e 9 giugno.«Rispettare i diritti è un dovere dello Stato, ma è anche un dovere dei cittadini, che attraverso la partecipazione attiva consolidano la democrazia. Non c'è spazio per astensione, deleghe o disinteresse. Attraverso la partecipazione - ribadiscono - possiamo costruire una società basata sui diritti umani, far ascoltare le nostre voci alla politica e, informandoci, possiamo contribuire alla costruzione di una società migliore.Sulla base di questi principi lo- spiegano dal sindacato - organizza nella propria sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20, giovedì 22 maggio alle ore 18.30, un incontro pubblico con la presenza del Segretario Generale SPI CGIL di Bari Alessandro De Mario che porterà il suo contributo per approfondire la conoscenza dei quesiti referendari su cui tutti siamo chiamati ad esprimerci l' 8 e 9 giugno prossimi. Non perdiamo questa opportunità di esprimere il nostro pensiero. Insieme si cresce e si esprime compiutamente la democrazia!».