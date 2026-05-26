Grande successo per l'edizione 2026 di "Giovinazzo in Musica"

Si è conclusa la scorsa settimana la rassegna musicaleche anche quest'anno ha visto la partecipazione di circa un migliaio di studenti provenienti da tutta Italia, tra scuole della Città Metropolitana ed istituti di altre regioni della penisola.Una settimana di eventi dedicati alla musica e alla valorizzazione dei dipartimenti musicali scolastici, durante la quale si sono avvicendate orchestre, cori, band, ensemble e solisti provenienti da ogni parte del territorio nazionale. La città di Giovinazzo si è trasformata per giorni in un grande punto di incontro tra musica, giovani e cultura.Impeccabile l'organizzazione curata dall'associazione, grazie alla grande rete scolastica degli istituti superiori coinvolti nei percorsi PCTO, tra cui ITET "Salvemini", Liceo "Fornari" e Liceo "Vespucci-Spinelli", oltre alla collaborazione con associazioni culturali del territorio come Touring Juvenatium ODV, che hanno contribuito all'accompagnamento delle scolaresche nel centro cittadino.La cerimonia conclusiva si è tenuta in Sala San Felice, a Giovinazzo, nel cuore del centro storico cittadino, luogo scelto proprio per valorizzare il forte legame tra la manifestazione e il territorio. Alla presenza delle autorità civili, vi è stato un momento di particolare intensità legato al riconoscimento assegnato alla memoria della, indimenticata docente del Liceo "Spinelli" e guida per tantissimi ragazzi e tantissime ragazze che hanno avuto la fortuna di conoscerla, prematuramente scomparsa nel marzo scorso. Assegnato contestualmente il Premioche punta su un argomento di strettissima attualità.L'idea di "Giovinazzo in Musica" resta vincente: veicolare cultura attraverso le note ed i testi è un potente strumento di educazione delle nuove generazioni che sembrano non solo rispondere con grande entusiasmo, ma anche calandosi completamente nel ruolo loro assegnato.