SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese

Appuntamento domenica 14 settembre in Villa Comunale

Giovinazzo - sabato 13 settembre 2025 Comunicato Stampa
Lo SPI-CGIL e l'ANPI di Giovinazzo condannano con fermezza l'escalation militare israeliana a Gaza e in Cisgiordania, che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. L'assedio della Striscia di Gaza, lo sfollamento forzato della popolazione, l'isolamento di Gerusalemme Est e l'espansione degli insediamenti illegali dimostrano la volontà di impedire la nascita di uno Stato palestinese.

Non possiamo restare in silenzio di fronte all'uso della fame come arma di guerra, alla distruzione di scuole e ospedali, e all'uccisione di civili, operatori umanitari e giornalisti. Sosteniamo le richieste avanzate dal sindacato mondiale CSI e dalla CES: cessate il fuoco immediato, stop alla consegna di armi, aiuti umanitari senza ostacoli, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina, fine dell'occupazione e interruzione dei rapporti economici con gli insediamenti illegali.

Per questo, il sindacato invita tutte e tutti domenica 14 settembre, alle ore 19.00, nella Villa Comunale di Giovinazzo, per una mobilitazione civile e non violenta, a sostegno della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Interverranno Nicola Colaianni, Presidente ANPI provincia di Bari, Anna Lepore della Segreteria Provinciale SPI-CGIL di Bari, Mohamed Afaneh, Presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata.
  • ANPI Giovinazzo
  • SPI Cgil
