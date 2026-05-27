Giovinazzo, Bitonto e Molfetta unite per un territorio da vivere senza barriere

Qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica, costruendo, nei territori di Bitonto,e Molfetta, un'offerta in grado di coniugare accoglienza, innovazione e inclusione.È l'obiettivo diiniziativa realizzata nell'ambito del progetto COSTA – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, promosso con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità. La presentazione si terrà giovedì 29 maggio, alle 17, nella Sala degli Specchi del Comune di Bitonto, con l'evento di lancio "Destinazione Accessibile: un territorio da vivere, per tutti".Interverranno Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto;sindaco di Giovinazzo; Nica Mastronardi, RUP e coordinatrice di progetto, Aret- Pugliapromozione; Michele Cataldo, ref. Welfare Culturale e Turistico, Dip. turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Antonio Giampietro, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; Rino Rocco Mangini, assessore al Turismo del Comune di Bitonto; Lizia Dagostino, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Bitonto;, assessora alla Mobilità Sostenibile del Comune di Giovinazzo;assessora al Turismo del Comune di Giovinazzo; Daniela Altomare, Presidente cooperativa Zip.H scs.Capofila del progetto è la cooperativa socialein partenariato con enti pubblici, realtà del terzo settore e stakeholder territoriali impegnati nella costruzione di un modello strutturato di turismo accessibile, capace di garantire a ogni persona un'esperienza di viaggio completa e fruibile, indipendentemente dalle proprie abilità.Nel corso dell'evento saranno presentati:L'evento sarà anche occasione per valorizzare altre esperienze territoriali che, in un'ottica integrata, stanno contribuendo alla costruzione di comunità sempre più disability friendly.Tra queste, il progetto "Vicini per Cura", sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e coordinato dalla cooperativa sociale Sinergia, in partnership con Zip.H scs, che attraverso laboratori di sartoria e artigianato sta realizzando una linea di prodotti Made in Bitonto destinati a diventare gadget turistici identitari e inclusivi.Sarà inoltre presentato il Patto per l'Inclusione, documento strategico che delinea azioni e percorsi rivolti ai minori con disabilità, BES e DSA, realizzato nell'ambito del progetto "Chance", coordinato dalla cooperativa sociale Zip.H in partnership con il Comune di Bitonto e una rete di scuole ed enti del terzo settore del territorio. Proprio questi destinatari potranno sperimentare, in una prima fase pilota, alcune delle esperienze di turismo accessibile sviluppate dal progetto "Olio Mare Fantasia".L'incontro rappresenta un momento di confronto e condivisione aperto alla cittadinanza, agli operatori turistici, alle istituzioni, alle associazioni, ai media, e a tutti coloro che credono in un territorio capace di accogliere, includere e valorizzare le differenze come risorsa per lo sviluppo sociale e culturale della comunità.Il progetto "Olio Mare Fantasia - Un tour per tutti | Ospitalità, accessibilità, innovazione" è realizzato da Zip.H s.c.s. in partnership con i Comuni di Bitonto e Giovinazzo, e di un ampio partenariato turistico-economico-sociale (Anthropos Scs, B&Bitonto ETS, Fondazione De Palo-Ungaro - Museo Archeologico, La Plancia Piena Aps, Associazione Camper Club Molfetta Trullo Beach, Proloco Giovinazzo Aps, Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto - Onlus", Solidarietà Scs, What to do? Aps, Smart Lab Srl, Centro Ricerche di Storia e Arte, Sinergia Scs, Fondazione Giovanni XXIII Onlus, Futuro d'Autore Aps Ets, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amerigo Vespucci", S.Co.Pro. Sc).