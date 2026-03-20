La schermata del Postamat
La schermata del Postamat
Sindacati

Postamat spesso fuori servizio, lo SPI Cgil Giovinazzo presenta reclamo a Poste Italiane

La richiesta è di un intervento tecnico ed organizzativo urgente

Giovinazzo - venerdì 20 marzo 2026 Comunicato Stampa
La Lega SPI-CGIL di Giovinazzo informa la cittadinanza di aver presentato formale reclamo a Poste Italiane in merito al prolungato e ripetuto malfunzionamento dello sportello automatico ATM Postamat presso l'Ufficio Postale di Giovinazzo, sito in via G. Marconi 108. Negli ultimi mesi, lo sportello automatico esterno risulta frequentemente fuori servizio, inutilizzabile o privo di disponibilità di contante per diversi giorni al mese. Si evidenzia che tale ATM rappresenta l'unico punto di prelievo e di operatività automatizzata di Poste Italiane presente sull'intero territorio comunale di Giovinazzo. Il protrarsi di questa situazione sta arrecando un grave disagio ai cittadini e ai correntisti, che sono costretti a:
• lunghe attese presso lo sportello fisico, spesso congestionato;
• spostamenti nei comuni limitrofi per effettuare operazioni bancarie essenziali;
• ulteriori dispendi di tempo e risorse economiche.

Con il reclamo formalmente inoltrato si richiede un intervento tecnico e organizzativo urgente, finalizzato al ripristino stabile ed efficiente del servizio. In assenza di un riscontro tempestivo e della risoluzione del problema, la scrivente si riserva di segnalare il disservizio alle autorità competenti e alle associazioni dei consumatori. La Lega SPI-CGIL di Giovinazzo continuerà a monitorare la situazione, tutelando i diritti dei cittadini e in particolare delle fasce più fragili della popolazione.
  • Postamat Giovinazzo
  • SPI Cgil
Altarini di San Giuseppe: tutte le informazioni per vistarli
19 marzo 2026 Altarini di San Giuseppe: tutte le informazioni per vistarli
Festa della Zeppola a Giovinazzo: LE FOTO
19 marzo 2026 Festa della Zeppola a Giovinazzo: LE FOTO
Altri contenuti a tema
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum Politica SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum Incontro il 18 febbraio nella sede di piazza Vittorio Emanuele II
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo Appuntamento fissato per giovedì 18 dicembre
Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema Ospite e relatore sarà il dott. Francesco Carofiglio
Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo L'iniziativa si terrà giovedì 27 novembre
SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese SPI-CGIL ed ANPI Giovinazzo per la pace ed i diritti del popolo palestinese Appuntamento domenica 14 settembre in Villa Comunale
Referendum, lo SPI Cgil Giovinazzo per cinque sì Politica Referendum, lo SPI Cgil Giovinazzo per cinque sì La nota del sindacato sull'incontro di giovedì 22 maggio
Lo SPI Giovinazzo ospita Isabella Bavaro Eventi e cultura Lo SPI Giovinazzo ospita Isabella Bavaro Presentazione del libro "Crìste nan ze còlche, ce nan arreggètte a tùtte"
Herpes Zoster, il dott. Carofiglio ospite dello SPI-CGIL di Giovinazzo Herpes Zoster, il dott. Carofiglio ospite dello SPI-CGIL di Giovinazzo L'appuntamento è fissato per il 26 settembre nella confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
I Boys cadetti Netium fanno la storia: titolo regionale e record nella 4x200 stile libero
19 marzo 2026 I Boys cadetti Netium fanno la storia: titolo regionale e record nella 4x200 stile libero
A Giovinazzo consegnate le Borse di Studio "Vacca-Volpicella " e le "Pagelle d’Oro ": FOTO
18 marzo 2026 A Giovinazzo consegnate le Borse di Studio "Vacca-Volpicella" e le "Pagelle d’Oro": FOTO
Estate giovinazzese 2026, pubblicato l’avviso per proposte
18 marzo 2026 Estate giovinazzese 2026, pubblicato l’avviso per proposte
Glifosate nel verde, PVA: «Pronti a svolgere campionamento in contraddittorio»
18 marzo 2026 Glifosate nel verde, PVA: «Pronti a svolgere campionamento in contraddittorio»
Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA
18 marzo 2026 Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA
Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni»
18 marzo 2026 Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni»
Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo: l'apertura il 20 marzo in Sala San Felice
18 marzo 2026 Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo: l'apertura il 20 marzo in Sala San Felice
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.