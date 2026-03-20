Postamat spesso fuori servizio, lo SPI Cgil Giovinazzo presenta reclamo a Poste Italiane

Lainforma la cittadinanza di aver presentato formale reclamo a Poste Italiane in merito al prolungato e ripetuto malfunzionamento dellopresso l'Ufficio Postale di Giovinazzo, sito in via G. Marconi 108. Negli ultimi mesi, lo sportello automatico esterno risulta frequentemente fuori servizio, inutilizzabile o privo di disponibilità di contante per diversi giorni al mese. Si evidenzia che tale ATM rappresenta l'unico punto di prelievo e di operatività automatizzata di Poste Italiane presente sull'intero territorio comunale di Giovinazzo. Il protrarsi di questa situazione sta arrecando un grave disagio ai cittadini e ai correntisti, che sono costretti a:• lunghe attese presso lo sportello fisico, spesso congestionato;• spostamenti nei comuni limitrofi per effettuare operazioni bancarie essenziali;• ulteriori dispendi di tempo e risorse economiche.Con il reclamo formalmente inoltrato si richiede un intervento tecnico e organizzativo urgente, finalizzato al ripristino stabile ed efficiente del servizio. In assenza di un riscontro tempestivo e della risoluzione del problema, la scrivente si riserva di segnalare il disservizio alle autorità competenti e alle associazioni dei consumatori. La Lega SPI-CGIL di Giovinazzo continuerà a monitorare la situazione, tutelando i diritti dei cittadini e in particolare delle fasce più fragili della popolazione.