Politica
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum
Incontro il 18 febbraio nella sede di piazza Vittorio Emanuele II
Giovinazzo - lunedì 16 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede dello SPI di Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele 20, si terrà un' assemblea pubblica di approfondimento in vista del prossimo referendum. Interverrà la Dott.ssa Filomena Trizio, Rappresentante del Comitato della società civile per il NO, che illustrerà le motivazioni e le ragioni a sostegno del voto contrario (NO) al referendum, offrendo un'analisi dei contenuti e delle possibili conseguenze del quesito referendario.
L'incontro sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione democratica, aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema e a comprendere le ragioni del voto referendario.
L'incontro sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione democratica, aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema e a comprendere le ragioni del voto referendario.