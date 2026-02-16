Voto
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum

Incontro il 18 febbraio nella sede di piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - lunedì 16 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede dello SPI di Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele 20, si terrà un' assemblea pubblica di approfondimento in vista del prossimo referendum. Interverrà la Dott.ssa Filomena Trizio, Rappresentante del Comitato della società civile per il NO, che illustrerà le motivazioni e le ragioni a sostegno del voto contrario (NO) al referendum, offrendo un'analisi dei contenuti e delle possibili conseguenze del quesito referendario.

L'incontro sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione democratica, aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema e a comprendere le ragioni del voto referendario.
