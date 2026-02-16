SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede delloin Piazza Vittorio Emanuele 20, si terrà un' assemblea pubblica di approfondimento in vista del prossimo referendum. Interverrà la Dott.ssa Filomena Trizio, Rappresentante delche illustrerà le motivazioni e le ragioni a sostegno del voto contrario (NO) al referendum, offrendo un'analisi dei contenuti e delle possibili conseguenze del quesito referendario.L'incontro sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione democratica, aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema e a comprendere le ragioni del voto referendario.