Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema
Ospite e relatore sarà il dott. Francesco Carofiglio
Giovinazzo - mercoledì 10 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Lo SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) ha organizzato un nuovo importante incontro di approfondimento dedicato al sostegno e al ruolo di chi si prende cura quotidianamente di persone affette da disturbi neuro-cognitivi.
L'evento si terrà giovedì 11 dicembre con inizio alle ore 19:00 presso la sede dello SPI, situata in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20. Ospite e relatore della serata sarà il Dott. Francesco Carofiglio, che informerà i presenti sul tema: "Il ruolo del caregiver nei disturbi neuro cognitivi". L'iniziativa mira a offrire uno spazio di riflessione e informazione sulle complessità e le risorse legate al ruolo del caregiver, figura centrale nell'assistenza e nel benessere delle persone con queste patologie.
