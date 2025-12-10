Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema

Lo SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) ha organizzato un nuovo importante incontro di approfondimento dedicato al sostegno e al ruolo di chi si prende cura quotidianamente di persone affette da disturbi neuro-cognitivi.L'evento si terrà giovedì 11 dicembre con inizio alle ore 19:00 presso la sede dello SPI, situata in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20. Ospite e relatore della serata sarà il, che informerà i presenti sul tema:. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di riflessione e informazione sulle complessità e le risorse legate al ruolo del caregiver, figura centrale nell'assistenza e nel benessere delle persone con queste patologie.