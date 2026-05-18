Rifiuti abbandonati tra via Dogali e via Magenta

Sacchetti di rifiuti domestici, umido ed indifferenziato, nonché bottiglie di vetro abbandonati nei pressi di un cestino portarifiuti nel rione San Giuseppe, tra via Dogali e via Magenta. Un sabato sera di maggio, una passeggiata, a due passi da case vacanza e dal frequentatissimo lungomare di Levante e dalla trafficatissima via Bari.A Giovinazzo nuovo caso di inciviltà e disprezzo per le regole, messo in atto con ogni evidenza da residenti o da ospiti di qualche struttura.Perché è presto detto: la nostra foto è stata scattata poco dopo le 20.00 del 16 maggio e non a tarda sera, quando l'afflusso di tanti ragazzi e ragazze potrebbe lasciare pensare ad un abbandono dopo bivacchi.Chi controlla il sabato sera? La domanda di molti cittadini perbene è lecita, ma noi ne abbiamo un'altra anche per i lettori e le lettrici: è mai possibile, con un servizio di porta a porta ormai quasi decennale, che si debba assistere periodicamente a questo scempio? Ed il senso cvico dove sta, dove risiede, esiste? Non crediamo, poiché le regole sono chiarissime, che ci possano ancora essere dubbi su cosa si possa o non si possa abbandonare nei portarifiuti. Non di certo l'indifferenziato e l'umido domestico. Punto. Il resto sono chiacchiere.L'auspicio è che chi sbaglia, prima o poi paghi. Ma siamo quasi altrettanto certi che anche questa volta non vi saranno sanzioni. Felici di essere smentiti.