Rifiuti Giovinazzo
Rifiuti Giovinazzo

Rifiuti abbandonati tra via Dogali e via Magenta

Ancora inciviltà, questa volta nel quartiere San Giuseppe

lunedì 18 maggio 2026
Sacchetti di rifiuti domestici, umido ed indifferenziato, nonché bottiglie di vetro abbandonati nei pressi di un cestino portarifiuti nel rione San Giuseppe, tra via Dogali e via Magenta. Un sabato sera di maggio, una passeggiata, a due passi da case vacanza e dal frequentatissimo lungomare di Levante e dalla trafficatissima via Bari.

A Giovinazzo nuovo caso di inciviltà e disprezzo per le regole, messo in atto con ogni evidenza da residenti o da ospiti di qualche struttura.
Perché è presto detto: la nostra foto è stata scattata poco dopo le 20.00 del 16 maggio e non a tarda sera, quando l'afflusso di tanti ragazzi e ragazze potrebbe lasciare pensare ad un abbandono dopo bivacchi.

Chi controlla il sabato sera? La domanda di molti cittadini perbene è lecita, ma noi ne abbiamo un'altra anche per i lettori e le lettrici: è mai possibile, con un servizio di porta a porta ormai quasi decennale, che si debba assistere periodicamente a questo scempio? Ed il senso cvico dove sta, dove risiede, esiste? Non crediamo, poiché le regole sono chiarissime, che ci possano ancora essere dubbi su cosa si possa o non si possa abbandonare nei portarifiuti. Non di certo l'indifferenziato e l'umido domestico. Punto. Il resto sono chiacchiere.
L'auspicio è che chi sbaglia, prima o poi paghi. Ma siamo quasi altrettanto certi che anche questa volta non vi saranno sanzioni. Felici di essere smentiti.
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