Politica
Referendum, nuovo appuntamento per il "SI" a Giovinazzo il 14 marzo
Approfondimento in Sala San Felice alle ore 18.30
Giovinazzo - martedì 10 marzo 2026 0.01
Nuovo momento di approfondimento a Giovinazzo sulle ragioni del "SI" all'ormai prossimo referendum costituzionale, che si terrà il 22 e 23 marzo. A promuoverlo il Comitato "SIsepara" guidato dal sindaco Michele Sollecito, che ospiterà l'avvocato Roberto Eustachio Sisto, tra i più ferventi assertori in Puglia del fronte che vuole apportare la modifica alla Costituzione separando le carriere di giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Consigli Superiori della Magistratura.
L'appuntamento è fissato per le ore 18.30 di sabato 14 marzo in Sala San Felice e sarà occasione per approfondire alcune tematiche e per arrivare ad un voto più consapevole.
