Referendum, nuovo appuntamento per il "SI" a Giovinazzo il 14 marzo

Nuovo momento di approfondimento a Giovinazzo sulle ragioni del "SI" all'ormai prossimo referendum costituzionale, che si terrà il 22 e 23 marzo. A promuoverlo ilguidato dal sindaco Michele Sollecito, che ospiterà l'avvocatotra i più ferventi assertori in Puglia del fronte che vuole apportare la modifica alla Costituzione separando le carriere di giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Consigli Superiori della Magistratura.L'appuntamento è fissato per le ore 18.30 di sabato 14 marzo in Sala San Felice e sarà occasione per approfondire alcune tematiche e per arrivare ad un voto più consapevole.