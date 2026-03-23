Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo

Si sono concluse in tutta Italia le operazioni di voto per il referendum di riforma costituzionale della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Urne chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo. A Giovinazzo ha votato complessivamente ildegli aventi diritto. Resta oltre la soglia del 40% la fetta degli elettori giovinazzesi che ha deciso di restare a casa. Un dato su cui riflettere.