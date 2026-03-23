Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo

Giovinazzo - lunedì 23 marzo 2026
15.13
Powered by
Si sono concluse in tutta Italia le operazioni di voto per il referendum di riforma costituzionale della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Urne chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo. A Giovinazzo ha votato complessivamente il 58,35%
degli aventi diritto. Resta oltre la soglia del 40% la fetta degli elettori giovinazzesi che ha deciso di restare a casa. Un dato su cui riflettere.
Altri contenuti a tema
Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo
Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Referendum costituzionale, l'affluenza delle 12.00 a Giovinazzo
Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Giovinazzo al voto per il referendum costituzionale: tutte le info
Urne aperte domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00
Referendum, l'appello al voto per il "SI" del sindaco Sollecito
In un video il primo cittadino, promotore di un comitato, ha ribadito l'importanza di recarsi alle urne
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Giovinazzo gratis
nella tua e-mail