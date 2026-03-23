Seggi aperti fino alle 23.00. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Seggi aperti fino alle 23.00. Foto Gianluca Battista
Politica

Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo

L'esito delle urne nelle prossime ore

Giovinazzo - lunedì 23 marzo 2026 15.13
Si sono concluse in tutta Italia le operazioni di voto per il referendum di riforma costituzionale della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Urne chiuse alle ore 15 di lunedì 23 marzo. A Giovinazzo ha votato complessivamente il 58,35% degli aventi diritto. Resta oltre la soglia del 40% la fetta degli elettori giovinazzesi che ha deciso di restare a casa. Un dato su cui riflettere.
  • Referendum Giovinazzo
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