Farmacia Del Prete
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio

Le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - domenica 26 aprile 2026
Vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo nel periodo tra domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio:

26 aprile - Farmacia del Mare
27 aprile - Farmacia Fiore
28 aprile - Farmacia Rinella
29 aprile - Farmacia D'Ambrosio
30 aprile - Farmacia Del Prete
1 maggio - Farmacia Pellegrino
  • farmacie Giovinazzo
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio Tutte le info per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio Tutte le info utili all'utenza
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