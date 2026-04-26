Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - domenica 26 aprile 2026
Vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo nel periodo tra domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio:
26 aprile - Farmacia del Mare
27 aprile - Farmacia Fiore
28 aprile - Farmacia Rinella
29 aprile - Farmacia D'Ambrosio
30 aprile - Farmacia Del Prete
1 maggio - Farmacia Pellegrino
26 aprile - Farmacia del Mare
27 aprile - Farmacia Fiore
28 aprile - Farmacia Rinella
29 aprile - Farmacia D'Ambrosio
30 aprile - Farmacia Del Prete
1 maggio - Farmacia Pellegrino