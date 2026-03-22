Referendum costituzionale, l'affluenza delle 23.00 a Giovinazzo

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026
22.15
Powered by
Gli elettori giovinazzesi sono chiamati in queste ore ad esprimersi sulla legge di riforma costituzionale in materia di giustizia. Si vota anche domani, lunedì 23 marzo, dalle 7.00 alle 15.00. Alle ore 23.00 di domenica 22 marzo ha votato il 44,96% degli aventi diritto. Prossima rilevazione a urne chiuse col dato definitivo.
Altri contenuti a tema
Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo
Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Referendum costituzionale, l'affluenza delle 12.00 a Giovinazzo
Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Giovinazzo al voto per il referendum costituzionale: tutte le info
Urne aperte domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00
Referendum, l'appello al voto per il "SI" del sindaco Sollecito
In un video il primo cittadino, promotore di un comitato, ha ribadito l'importanza di recarsi alle urne
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Giovinazzo gratis
nella tua e-mail