Referendum no
Referendum no
Politica

Referendum, il comunicato congiunto delle forze di opposizione di Giovinazzo

La stoccata a Sollecito: «I cittadini non seguono chi cambia casacca per convenienza»

Giovinazzo - mercoledì 25 marzo 2026
«Il risultato del referendum 2026 a Giovinazzo è stato netto, inequivocabile e politicamente pesantissimo: il NO ha stravinto. E noi, assieme a tutte le forze associative, ai numerosi giovani ed alle aggregazioni spontanee di cittadini che si sono ritrovate coese a difesa dei valori della Costituzione, ne siamo profondamente orgogliosi».

Così le forze di opposizione alla Giunta Sollecito celebrano la vittoria del fronte che contrastava la riforma della magistratura e del CSM proposta dal centrodestra nazionale. Partito Democratico, PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana-AVS e Civica 22 trovano compattezza e rivendicano un risultato politico.

«I cittadini giovinazzesi hanno difeso la Costituzione - scrivono -, respingendo senza ambiguità una pessima riforma, lontana anni luce dalle reali problematiche della giustizia e animata dalla volontà di accentrare il potere nelle mani dell'esecutivo, depotenziando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Al contempo, Giovinazzo ha sonoramente bocciato il comitato del SI…ndaco Sollecito - è l'attacco sul piano locale -, apparso alla disperata ricerca di un posizionamento utile a garantirgli "visibilità politica", con un comportamento sempre più connotato da un trasformismo senza pudore.
In brevissimo tempo - si legge ancora -, dopo la fallimentare candidatura alla Città Metropolitana nel centrosinistra a sostegno di Vito Leccese, Sollecito ha cambiato campo, diventando il volto di rappresentanza locale del "Comitato del Sì" sostenuto dalle destre cittadine, dal Sindaco "emerito" Depalma e dal vicesindaco Depalo. Fallendo politicamente anche questa volta», è la stoccata.

Per le forze di opposizione «la risposta della città è stata una lezione di dignità: i cittadini non seguono chi cambia casacca per convenienza. Al contrario, premiano coerenza, serietà e rispetto. Questo voto ribadisce con forza la missione delle forze progressiste cittadine: costruire un'alternativa politica credibile, unitaria e radicata nei valori costituzionali - è il manifesto di intenti -. Il messaggio delle urne è semplice e inequivocabile: Giovinazzo non si presta a giochi di potere. Chi pensava il contrario oggi è stato smentito dai fatti e dalla volontà popolare».
  • Referendum Giovinazzo
Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
25 marzo 2026 Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
Verde pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
24 marzo 2026 Verde pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
Altri contenuti a tema
Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni Il sindaco: «Qual è il loro problema ad avere un sindaco che ha la passione per la buona politica?»
Il Comitato per il NO: «Vincono democrazia, partecipazione e Costituzione» Il Comitato per il NO: «Vincono democrazia, partecipazione e Costituzione» La nota dei sostenitori del fronte che si opponeva alla riforma della giustizia
Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono» Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono» Le dichiarazioni del sindaco di Giovinazzo dopo l'affermazione del "NO"
Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO Una vittoria mai in discussione sin dalle prime schede scrutinate
Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo L'esito delle urne nelle prossime ore
Referendum costituzionale, l'affluenza delle 23.00 a Giovinazzo Referendum costituzionale, l'affluenza delle 23.00 a Giovinazzo Si vota anche lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15
Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Referendum costituzionale, l'affluenza delle 12.00 a Giovinazzo Referendum costituzionale, l'affluenza delle 12.00 a Giovinazzo Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione
24 marzo 2026 Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione
Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale
24 marzo 2026 Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale
Atletica leggera, la giovinazzese Viviana Marinelli eletta miglior talento pugliese
24 marzo 2026 Atletica leggera, la giovinazzese Viviana Marinelli eletta miglior talento pugliese
“Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo
24 marzo 2026 “Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo
Il Comitato per il NO: «Vincono democrazia, partecipazione e Costituzione»
23 marzo 2026 Il Comitato per il NO: «Vincono democrazia, partecipazione e Costituzione»
Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono»
23 marzo 2026 Risultato referendum, Sollecito: «Spesi affinché il dibattito non fosse afono»
Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO
23 marzo 2026 Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO
Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo
23 marzo 2026 Referendum costituzionale, l'affluenza definitiva a Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.