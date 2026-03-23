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Politica

Il Comitato per il NO: «Vincono democrazia, partecipazione e Costituzione»

La nota dei sostenitori del fronte che si opponeva alla riforma della giustizia

Giovinazzo - lunedì 23 marzo 2026 19.12
«Il Comitato per il NO di Giovinazzo esprime profonda soddisfazione per l'esito della consultazione referendaria che ha visto i cittadini di Giovinazzo schierarsi compatti a difesa della Carta Costituzionale. I dati emersi dalle urne nella nostra città parlano chiaro: un 59,67% di voti per il NO che sfiora i 20 punti percentuali sopra il SI. Una vittoria schiacciante che non lascia spazio a interpretazioni e che vede Giovinazzo protagonista di un segnale forte».

Così il comitato per il NO di Giovinazzo ha salutato l'ottimo risultato referendario, che anche su scala nazionale, sebbene in termini più ridotti (scarto di 8 punti) ha dato ragione a chi voleva evitare la riforma.

«I cittadini hanno scelto di non rinunciare ai propri diritti di partecipazione - è la posizione del Comitato - e hanno premiato il merito e la chiarezza rispetto a una riforma che avrebbe indebolito le fondamenta democratiche. Il lavoro di sensibilizzazione e informazione svolto nelle piazze e nei dibattiti ha permesso ai cittadini di votare secondo coscienza e consapevolezza. I 5.596 voti rappresentano la voce di tanti cittadini pronti a quelle modifiche necessarie per il nostro paese! Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per difendere la bellezza e la stabilità della nostra Costituzione. Da domani, questo patrimonio di partecipazione non andrà perduto, ma sarà il motore per nuove battaglie civiche a tutela del nostro territorio», è la dichiarazione finale che guarda inevitabilmente alle amministrative del 2027.
  • Referendum Giovinazzo
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