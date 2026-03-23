Politica
Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO
Una vittoria mai in discussione sin dalle prime schede scrutinate
Giovinazzo - lunedì 23 marzo 2026 17.20
Qualche segnale era arrivato nelle ultime settimane, quando i leader del cosiddetto "campo largo" erano sembrati più vogliosi di ottenere un risultato che lanciasse in realtà un segnale anche al Governo di centrodestra. Più compatti dell'altro fronte, sfaccettato proprio perché portatore di interessi diversi, più composito.
E così il referendum costituzionale di riforma della giustizia ha portato ad un risultato sino a qualche settimana fa - secondo gli esperti dei sondaggi - inaspettato.
Vince il NO con una decina di punti di scarto su scala nazionale (dato definitivo in serata), ma a Giovinazzo l'affermazione è netta: vince il NO con il 59,68% delle preferenze pari a 5.597 voti. Il SI invece si ferma al 40.32% in cui si sono riconosciuti 3.782 aventi diritto. Resta dunque tutto invariato: articoli della Costituzione ed assetto della magistratura. A Giovinazzo perde il comitato del sindaco Michele Sollecito ed esultano le opposizioni.
E così il referendum costituzionale di riforma della giustizia ha portato ad un risultato sino a qualche settimana fa - secondo gli esperti dei sondaggi - inaspettato.
Vince il NO con una decina di punti di scarto su scala nazionale (dato definitivo in serata), ma a Giovinazzo l'affermazione è netta: vince il NO con il 59,68% delle preferenze pari a 5.597 voti. Il SI invece si ferma al 40.32% in cui si sono riconosciuti 3.782 aventi diritto. Resta dunque tutto invariato: articoli della Costituzione ed assetto della magistratura. A Giovinazzo perde il comitato del sindaco Michele Sollecito ed esultano le opposizioni.