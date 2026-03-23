Referendum costituzionale, a Giovinazzo netta affermazione del NO

Qualche segnale era arrivato nelle ultime settimane, quando i leader del cosiddetto "campo largo" erano sembrati più vogliosi di ottenere un risultato che lanciasse in realtà un segnale anche al Governo di centrodestra. Più compatti dell'altro fronte, sfaccettato proprio perché portatore di interessi diversi, più composito.E così il referendum costituzionale di riforma della giustizia ha portato ad un risultato sino a qualche settimana fa - secondo gli esperti dei sondaggi - inaspettato.