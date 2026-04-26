Oggi la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie: l'itinerario

L'ITINERARIO

Partirà quest'oggi, 26 aprile, il lungo cammino di avvicinamento alla grande Festa Patronale agostana in onore di Maria SS di Corsignano.Come da tradizione, a Giovinazzo ad aprire la stagione estiva sarà la Festa dedicata allache cadrà alla fine di maggio, mese mariano per Chiesa Cattolica. L'articolato cartellone di eventi varato dal Comitato e dall'Associazione omonima, sotto la guida spirituale dei parroci della Concattedrale, prevede oggi un importante prologo.Alle 18.00, infatti, avrà luogodalla chiesetta di San Lorenzo in via Gelso alla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Lunedì 27 aprile è invece previsto alle 18.30 il Santo Rosario in Concattedrale, quindi alle 19.00 la Santa Messa e la preghiera alla Vergine SS delle Grazie nell'ultimo lunedì del mese.Si parte alle 18.00 secondo il seguente itinerario: uscita dalla chiesa di San Lorenzo, poi via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, quindi passaggio in piazza Vittorio Emanuele II dalla "Porta Nuova". Poi l'effigie sarà condotta in Cattedrale da piazza Umberto I, via Galdi e via Cattedrale.Alle ore 19.30 è prevista la Santa Messa officiata dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo.