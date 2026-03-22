Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo

Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00

Gli elettori giovinazzesi sono chiamati in queste ore ad esprimersi sulla legge di riforma costituzionale in materia di giustizia. Si vota sino alle 23.00 di questa sera, 22 marzo, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7.00 alle 15.00.Alle ore 19.00 ha votato il 36,79% degli aventi diritto. Prossima rilevazione alle ore 23.00.