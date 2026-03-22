Seggi aperti fino alle 23.00. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Seggi aperti fino alle 23.00. Foto Gianluca Battista
Politica

Referendum costituzionale, l'affluenza alle 19.00 a Giovinazzo

Si vota stasera sino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026 19.14
Gli elettori giovinazzesi sono chiamati in queste ore ad esprimersi sulla legge di riforma costituzionale in materia di giustizia. Si vota sino alle 23.00 di questa sera, 22 marzo, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7.00 alle 15.00.
Alle ore 19.00 ha votato il 36,79% degli aventi diritto. Prossima rilevazione alle ore 23.00.
  • Referendum Giovinazzo
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