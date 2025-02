Lo SPI Giovinazzo ospita Isabella Bavaro

Giovedì 27 febbraio, alle ore 18:00 sarà presentato il libro(Cristo non si corica, se non sistema tutto) presso la sede delloin piazza Vittorio Emanuele II n. 20, a Giovinazzo.All'evento sarà presente l'autricee il volume sarà introdotto dal prof. Leonardo Soranna.L'autrice, come lei stessa scrive nella premessa, ha voluto "raccontare alcuni momenti di vita che hanno scolpito la sua giovinezza e quella dei suoi coetanei," anche se le recenti trasformazioni sociali "rendono difficile trattenere i ricordi legati ad un mondo che non c'è più." L' autrice ha voluto "condividere ricordi e momenti di vita collettiva che rischiano di perdersi per lo scorrere inarrestabile del tempo". A fare da sfondo alle vicende raccontate, la vita di paese a Giovinazzo «con la genuinità dei rapporti fra gli adolescenti, sul mutuo/reciproco aiuto fra i vicini in caso di difficoltà e su tanto altro…».