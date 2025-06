Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo

Si sono da poco chiuse le operazioni di voto per i cinque referendum abrogativi in materia di lavori (quattro quesiti) e cittadinanza (un quesito). A livello nazionale non è stato superato il quorum, quindi il referendum non è valido.A Giovinazzo ha votatodegli aventi diritto. Un dato, sintomo che nella cittadina adriatica ci sono forze politiche e sindacali che hanno spinto per un buon risultato, ma non è bastato.A livello nazionale, invece, dato il flop (siamo sul 30%) è stata già avviata una riflessione interna alle forze della sinistra e all'interno della stessa CGIL, con il segretario Maurizio Landini che aveva già annunciato che o si superava il quorum, oppure, non sedendo il sindacato in Parlamento, bisognerà parlare di fallimento.