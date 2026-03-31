Settimana Santa, il programma nella parrocchia San Domenico

Sono senza dubbio i giorni centrali dell'anno liturgico per i cattolici di tutto il mondo. La Settimana Santa e la Pasqua rappresentano il cuore del messaggio cristiano. Giovinazzo sta vivendo già giornate molto intense, sia da un punto di vista prettamente liturgica, sia da quello della manifestazioni della pietà popolare.Nellaguidata da don Antonio Picca, il programma religioso è piuttosto articolato. Noi ve lo presentiamo integralmente da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile.Santa Messa ore 8.00.Confessioni ore 9.30 - 12.00; 17,30-19.00.Messa vespertina ore 19.00.Santa Messa ore 8.00.Confessioni ore 9.00 - 12-00.Alle 19.00 - Santa Messa Crismale nella Cattedrale di Molfetta a cui parteciperà tutto il clero.Ore 9.00-12.00 e 17.00-18.30 Confessioni.Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.Ore 21.30 - Adorazione eucaristica davanti all'Altare della Reposizione.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.00-11.00 - Confessioni.Ore 17.30 - Celebrazione della Passione di Cristo.Dalle 19.30 la comunità cittadina si ritroverà per la Processione dei Misteri.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.