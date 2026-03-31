Chiesa locale
Settimana Santa, il programma nella parrocchia San Domenico
Il 2 aprile Missa in Coena Domini alle 19.00
Giovinazzo - martedì 31 marzo 2026
Sono senza dubbio i giorni centrali dell'anno liturgico per i cattolici di tutto il mondo. La Settimana Santa e la Pasqua rappresentano il cuore del messaggio cristiano. Giovinazzo sta vivendo già giornate molto intense, sia da un punto di vista prettamente liturgica, sia da quello della manifestazioni della pietà popolare.
Nella Parrocchia San Domenico, guidata da don Antonio Picca, il programma religioso è piuttosto articolato. Noi ve lo presentiamo integralmente da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile.
PROGRAMMA SAN DOMENICO
Martedì Santo 31 marzo
Santa Messa ore 8.00.
Confessioni ore 9.30 - 12.00; 17,30-19.00.
Messa vespertina ore 19.00.
Mercoledì Santo 1° aprile
Santa Messa ore 8.00.
Confessioni ore 9.00 - 12-00.
Alle 19.00 - Santa Messa Crismale nella Cattedrale di Molfetta a cui parteciperà tutto il clero.
Giovedì Santo 2 aprile
Ore 9.00-12.00 e 17.00-18.30 Confessioni.
Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.
Ore 21.30 - Adorazione eucaristica davanti all'Altare della Reposizione.
Venerdì Santo 3 aprile
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.00-11.00 - Confessioni.
Ore 17.30 - Celebrazione della Passione di Cristo.
Dalle 19.30 la comunità cittadina si ritroverà per la Processione dei Misteri.
Sabato Santo 4 aprile
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.
Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.
Domenica 5 aprile
Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.
Nella Parrocchia San Domenico, guidata da don Antonio Picca, il programma religioso è piuttosto articolato. Noi ve lo presentiamo integralmente da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile.
PROGRAMMA SAN DOMENICO
Martedì Santo 31 marzo
Santa Messa ore 8.00.
Confessioni ore 9.30 - 12.00; 17,30-19.00.
Messa vespertina ore 19.00.
Mercoledì Santo 1° aprile
Santa Messa ore 8.00.
Confessioni ore 9.00 - 12-00.
Alle 19.00 - Santa Messa Crismale nella Cattedrale di Molfetta a cui parteciperà tutto il clero.
Giovedì Santo 2 aprile
Ore 9.00-12.00 e 17.00-18.30 Confessioni.
Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.
Ore 21.30 - Adorazione eucaristica davanti all'Altare della Reposizione.
Venerdì Santo 3 aprile
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.00-11.00 - Confessioni.
Ore 17.30 - Celebrazione della Passione di Cristo.
Dalle 19.30 la comunità cittadina si ritroverà per la Processione dei Misteri.
Sabato Santo 4 aprile
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.
Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.
Domenica 5 aprile
Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.