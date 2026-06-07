Autorità Portuale, Francesco Mastro incontra il presidente della Repubblica slovacca

Il presidente dell'il giovinazzeseha avuto l'opportunità di incontrare il 4 giugno scorso il presidente della Repubblica Slovacca,accompagnato dal console onorario della Slovacchia a Bari, Salvatore Chionno, in occasione della visita istituzionale nel capoluogo pugliese.Un colloquio cordiale e particolarmente interessante, durante il quale è emerso il forte apprezzamento di Pellegrini per la Puglia, una terra che ha espresso il desiderio di conoscere più da vicino attraverso la visita in programma lungo la costa barese, con tappa a Polignano a Mare.Nel corso dell'incontro, il Presidente slovaccoriconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo del territorio e nei collegamenti con il Mediterraneo.L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca stima, culminato con l'invito rivolto al presidente Mastro a visitare la Slovacchia in una prossima occasione.