Attualità
Autorità Portuale, Francesco Mastro incontra il presidente della Repubblica slovacca
Cordiale incontro a Bari con Peter Pellegrini con apprezzamento per la Puglia
Giovinazzo - domenica 7 giugno 2026
Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, il giovinazzese Francesco Mastro, ha avuto l'opportunità di incontrare il 4 giugno scorso il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, accompagnato dal console onorario della Slovacchia a Bari, Salvatore Chionno, in occasione della visita istituzionale nel capoluogo pugliese.
Un colloquio cordiale e particolarmente interessante, durante il quale è emerso il forte apprezzamento di Pellegrini per la Puglia, una terra che ha espresso il desiderio di conoscere più da vicino attraverso la visita in programma lungo la costa barese, con tappa a Polignano a Mare.
Nel corso dell'incontro, il Presidente slovacco ha manifestato interesse per le attività e i progetti dell'Autorità Portuale, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo del territorio e nei collegamenti con il Mediterraneo.
L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca stima, culminato con l'invito rivolto al presidente Mastro a visitare la Slovacchia in una prossima occasione.
Un colloquio cordiale e particolarmente interessante, durante il quale è emerso il forte apprezzamento di Pellegrini per la Puglia, una terra che ha espresso il desiderio di conoscere più da vicino attraverso la visita in programma lungo la costa barese, con tappa a Polignano a Mare.
Nel corso dell'incontro, il Presidente slovacco ha manifestato interesse per le attività e i progetti dell'Autorità Portuale, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo del territorio e nei collegamenti con il Mediterraneo.
L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca stima, culminato con l'invito rivolto al presidente Mastro a visitare la Slovacchia in una prossima occasione.