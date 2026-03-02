Quarantore a San Domenico: il programma

Continua l'intenso programma liturgico quaresimale a Giovinazzo. Dopo la tre giorni della scorsa settimana all'interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dal 2 al 4 marzo si celebreranno leanche all'interno della, guidata da. Si tratta, lo scriviamo a beneficio dei non cattolici, della pratica devozionale che prevede l'adorazione ininterrotta del Santissimo Sacramento esposto solennemente sull'altare per circa quaranta ore. Una ritualità pregna di spiritualità che rievoca il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro tra la morte e la risurrezione. Per tutti e tre le giornate la chiesa resterà aperta ininterrottamente sino a sera e ci si potrà accostare al sacramento della Riconciliazione.Dal 2 al 4 marzoOre 9.00 - Celebrazione eucaristica ed esposizione del SS Sacramento.Ore 12.00 - Recita dell'Angelus.Ore 15.00 - Coroncina alla Divina Misericordia.Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica prima della messa vespertina.