Confratelli vegliano il repositorio a San Domenico. Foto Gianluca Battista
Quarantore a San Domenico: il programma

Dal 2 al 4 marzo adorazione eucaristica nella parrocchia giovinazzese

Giovinazzo - lunedì 2 marzo 2026
Continua l'intenso programma liturgico quaresimale a Giovinazzo. Dopo la tre giorni della scorsa settimana all'interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dal 2 al 4 marzo si celebreranno le Solenni Quarantore anche all'interno della parrocchia San Domenico, guidata da don Antonio Picca. Si tratta, lo scriviamo a beneficio dei non cattolici, della pratica devozionale che prevede l'adorazione ininterrotta del Santissimo Sacramento esposto solennemente sull'altare per circa quaranta ore. Una ritualità pregna di spiritualità che rievoca il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro tra la morte e la risurrezione. Per tutti e tre le giornate la chiesa resterà aperta ininterrottamente sino a sera e ci si potrà accostare al sacramento della Riconciliazione.

IL PROGRAMMA A SAN DOMENICO
Dal 2 al 4 marzo
Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica ed esposizione del SS Sacramento.
Ore 12.00 - Recita dell'Angelus.
Ore 15.00 - Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18.00 - Santo Rosario.
Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica prima della messa vespertina.
Altri contenuti a tema
