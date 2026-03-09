Religioni
Quarantore a Sant'Agostino: il programma liturgico completo
Si terranno dal 9 all'11 marzo
Giovinazzo - lunedì 9 marzo 2026
Entra sempre più nel vivo il calendario liturgico legato alla Quaresima. Dopo la Concattedrale di Santa Maria Assunta e la parrocchia San Domenico, questa settimana toccherà alla parrocchia Sant'Agostino, guidata da don Cesare Pisani, celebrare le Solenni Quarantore, pratica devozionale cattolica che consiste nell'adorazione eucaristica prolungata del Santissimo Sacramento, solennemente esposto sull'altare per circa 40 ore consecutive o suddivise in tre giorni.
Di seguito vi proponiamo l'intero programma dal 9 all'11 marzo.
QUARANTORE EUACRISTICHE
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 9.15 - Santa Messa; a seguire esposizione del SS Sacramento sino alle 12.00 per l'adorazione personale.
Ore 17.00 - Nuova esposizione del SS Sacramento ed adorazione personale silenziosa.
Ore 17.30 - Recita del Santo Rosario.
Ore 18.00 - Vespri Solenni.
Ore 18.30 - Santa Messa.
Venerdì 13 marzo, subito dopo la messa vespertina si terrà il pio esercizio della Via Crucis.
