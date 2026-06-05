Religioni
Corpus Domini, il programma completo a Giovinazzo
Celebrazione eucaristica il 7 giugno nella parrocchia Maria SS Immacolata
Giovinazzo - venerdì 5 giugno 2026
La Chiesa Cattolica celebrerà domenica 7 giugno la solennità del Corpus Domini, uno dei momenti centrali dell'anno liturgico. Il Corpus Domini (Corpo del Signore) celebra la presenza sostanziale e non figurata di Gesù Cristo nell'eucarestia (transustanziazione). La festa fu istituita nel 1264 da Papa Urbano IV per estendere alla Chiesa universale una devozione già nata in Belgio. Decisivo al fine della diffusione del culto fu il celebre Miracolo Eucaristico di Bolsena del 1263, durante il quale un'ostia consacrata iniziò a sanguinare su un panno di lino, oggi conservato nel Museo del Duomo di Orvieto, dove ci si può anche fermare in preghiera nella Cappella dedicata proprio al Miracolo Eucaristico.
A Giovinazzo la santa messa solenne, alla presenza di tutto il clero cittadino, si terrà alle 19.30 all'interno della Parrocchia di Maria SS Immacolata in viale Moro. Il programma, varato dall'Arciconfraternita del SS Sacramento sotto la guida del parroco, don Luigi Ziccolella, svilupperà poi con la processione per le vie della città.
Questo l'itinerario: viale Moro, via Martiri di via Fani, via Ten. Devenuto, piazzetta Kennedy, via Molino, via Annantonia Lasorsa, via XX Settembre, via Dalmazia, via Molino, via Colapiccoli, via Giuliodibari, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II da via Cappuccini. La parte conclusiva della processione con il SS Sacramento interesserà via Marina sino alla benedizione eucaristica solenne dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta che dà su via Marina.
La richiesta dei sacerdoti è di abbellire i balconi al passaggio della processione con coperte e fiori.
A Giovinazzo la santa messa solenne, alla presenza di tutto il clero cittadino, si terrà alle 19.30 all'interno della Parrocchia di Maria SS Immacolata in viale Moro. Il programma, varato dall'Arciconfraternita del SS Sacramento sotto la guida del parroco, don Luigi Ziccolella, svilupperà poi con la processione per le vie della città.
Questo l'itinerario: viale Moro, via Martiri di via Fani, via Ten. Devenuto, piazzetta Kennedy, via Molino, via Annantonia Lasorsa, via XX Settembre, via Dalmazia, via Molino, via Colapiccoli, via Giuliodibari, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II da via Cappuccini. La parte conclusiva della processione con il SS Sacramento interesserà via Marina sino alla benedizione eucaristica solenne dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta che dà su via Marina.
La richiesta dei sacerdoti è di abbellire i balconi al passaggio della processione con coperte e fiori.