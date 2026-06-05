Corpus Domini, il programma completo a Giovinazzo

La Chiesa Cattolica celebrerà domenica 7 giugno la solennità deluno dei momenti centrali dell'anno liturgico. Il Corpus Domini (Corpo del Signore) celebra la presenza sostanziale e non figurata di Gesù Cristo nell'eucarestia (transustanziazione). La festa fu istituita nel 1264 da Papa Urbano IV per estendere alla Chiesa universale una devozione già nata in Belgio. Decisivo al fine della diffusione del culto fu il celebre, durante il quale un'ostia consacrata iniziò a sanguinare su un panno di lino, oggi conservato nel Museo del Duomo di Orvieto, dove ci si può anche fermare in preghiera nella Cappella dedicata proprio al Miracolo Eucaristico.A Giovinazzo la santa messa solenne, alla presenza di tutto il clero cittadino, si terrà allein viale Moro. Il programma, varato dall'sotto la guida del parroco, don Luigi Ziccolella, svilupperà poi con la processione per le vie della città.Questo l'itinerario:La richiesta dei sacerdoti è di abbellire i balconi al passaggio della processione con coperte e fiori.