Benedizione delle rose a San Domenico. <span>Foto Parrocchia San Domenico </span>
Benedizione delle rose a San Domenico. Foto Parrocchia San Domenico
Religioni

Parrocchia San Domenico, il cuore dei giovinazzesi per Santa Rita

Il 22 maggio scorso la celebrazione solenne

Giovinazzo - lunedì 25 maggio 2026
Il 22 maggio scorso tutta Italia ha celebrato e festeggiato Santa Rita da Cascia, veneratissima come San Francesco in tutta la nazione.
A Giovinazzo, la Parrocchia San Domenico guidata da don Antonio Picca ha onorato la Santa umbra con la santa messa delle 9.30, poi alle 11.30 con un'altra celebrazione eucaristica ed il primo momento solenne, ovvero la Supplica.

Dopo il Santo Rosario delle 18.30, la messa solenne vespertina ha sancito, semmai ve ne fosse bisogno, il legame indissolubile tra i giovinazzesi e la Santa delle "cause impossibili". A decine si sono recati in chiesa per il rito della benedizione delle rose ed il bacio della reliquia. Così la tradizione si cementa nella devozione autentica a Santa Rita, senza cadere in un simbolismo vuoto, ricordando sempre che i Santi restano mezzi per arrivare al Signore ed al suo progetto per tutti gli uomini e non solo per i credenti.
Santa Rita 2026
Santa Rita 2026
Santa Rita 2026
Santa Rita 2026
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