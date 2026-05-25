Parrocchia San Domenico, il cuore dei giovinazzesi per Santa Rita

Il 22 maggio scorso tutta Italia ha celebrato e festeggiatoveneratissima come San Francesco in tutta la nazione.A Giovinazzo, laguidata da don Antonio Picca ha onorato la Santa umbra con la santa messa delle 9.30, poi alle 11.30 con un'altra celebrazione eucaristica ed il primo momento solenne, ovvero la Supplica.Dopo il Santo Rosario delle 18.30, la messa solenne vespertina ha sancito, semmai ve ne fosse bisogno, il legame indissolubile tra i giovinazzesi e laA decine si sono recati in chiesa per il rito della benedizione delle rose ed il bacio della reliquia. Così la tradizione si cementa nella devozione autentica a, senza cadere in un simbolismo vuoto, ricordando sempre che i Santi restano mezzi per arrivare al Signore ed al suo progetto per tutti gli uomini e non solo per i credenti.