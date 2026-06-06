Lungomare Marina Italiana. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Lungomare Marina Italiana. Foto Gianluca Battista
Attualità

A Giovinazzo torna la pedonalizzazione del Lungomare Marina Italiana

Zona a Traffico Limitato in piazza Porto: i dettagli

Giovinazzo - sabato 6 giugno 2026 Comunicato Stampa
Il notevole aumento di traffico registrato a Giovinazzo, in particolare durante la stagione estiva e nella zona centrale della città, sempre più meta scelta da forestieri e turisti, e i conseguenti disagi soprattutto sul lungomare Marina Italiana e piazza Vittorio Emanuele II, dove la ristrettezza dei marciapiedi non garantisce una certa sicurezza dei pedoni, in particolare di anziani, bambini e diversamente abili, la Giunta del Comune di Giovinazzo e il sindaco Michele Sollecito, su proposta dell'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, ha deliberato di pedonalizzare il Lungomare Marina Italiana, nel tratto compreso tra piazza Porto e via Borea, delimitando l'area con dissuasori di transito e sosta, e di conseguenza di istituire la ZTL in tutto il perimetro di piazza Porto.

Pertanto la segnaletica stradale subirà cambiamenti e modifiche nel corso dei lavori di adeguamento e la nuova viabilità entrerà in vigore entro la fine di giugno. L'importo di spesa complessivo è di 70mila euro. Sul sito del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.it, è possibile visionare la nuova mappatura delle vie e delle strade interessate dalla nuova disposizione.
  • Zona a Traffico Limitato Giovinazzo
  • piazza Porto
  • Lungomare Marina Italiana
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