ASI Molfetta
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Cronaca

ASI Bari commissariata per inchiesta Molfetta. Vertici si dimettono

Nel consorzio anche rappresentanti di Giovinazzo. Valore dei beni commissariati stimato in circa 100 milioni di euro

Giovinazzo - venerdì 5 giugno 2026 19.11
Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sulla base delle indagini eseguite avvalendosi del Nucleo Speciale d'Intervento del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il commissariamento giudiziale (in sostituzione della misura cautelare della interdizione all'esercizio dell'attività) del Consorzio ASI di Bari, di cui fa parte anche Giovinazzo, e della soc. "ASI spa", in ordine alle responsabilità emerse in capo ai predetti Enti in relazione al disastro ambientale cagionato nel comprensorio ASI del Comune di Molfetta, che ha determinato l'inquinamento delle acque di falda a causa degli sversamenti delle acque meteoriche di dilavamento dell'interno comprensorio e delle acque reflue industriali che il Consorzio ASI di Bari vi immetteva direttamente e senza alcuna preventiva depurazione.

Poiché nei giorni precedenti sono intervenute le dimissioni di entrambi i precedenti Presidenti (Presidente del CdA del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e Presidente del CdA della società partecipata "ASI spa") e di gran parte dei Consigli di Amministrazione, in queste ore il personale della Guardia Costiera sta procedendo alla individuazione degli attuali rappresentanti degli Enti al fine di procedere alla esecuzione della misura cautelare disposta dalla Autorità Giudiziaria.

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili degli Enti commissariati è di circa 100 milioni di euro.
Il commissariamento giudiziario che oggi la Guardia Costiera sta eseguendo, si aggiunge agli ulteriori 22 provvedimenti cautelari che hanno riguardato il sequestro e l'imposizione dell'amministrazione giudiziaria di aziende e società insediate nella zona ASI di Molfetta.
Inchiesta ASI
Inchiesta ASI © Guardia Costiera
  • Consorzio ASI
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