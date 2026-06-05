ASI Bari commissariata per inchiesta Molfetta. Vertici si dimettono

Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sulla base delle indagini eseguite avvalendosi del Nucleo Speciale d'Intervento delil Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il commissariamento giudiziale (in sostituzione della misura cautelare della interdizione all'esercizio dell'attività) del Consorzio ASI di Bari,, e della soc. "ASI spa", in ordine alle responsabilità emerse in capo ai predetti Enti in relazione al disastro ambientale cagionato nel comprensorio ASI del Comune di Molfetta, che ha determinato l'inquinamento delle acque di falda a causa degli sversamenti delle acque meteoriche di dilavamento dell'interno comprensorio e delle acque reflue industriali che il Consorzio ASI di Bari vi immetteva direttamente e senza alcuna preventiva depurazione.Poiché nei giorni precedenti sono intervenute le dimissioni di entrambi i precedentiin queste ore il personale della Guardia Costiera sta procedendo alla individuazione degli attuali rappresentanti degli Enti al fine di procedere alla esecuzione della misura cautelare disposta dalla Autorità Giudiziaria.Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili degli Enti commissariati èIl commissariamento giudiziario che oggi la Guardia Costiera sta eseguendo, si aggiunge agli ulteriori 22 provvedimenti cautelari che hanno riguardato il sequestro e l'imposizione dell'amministrazione giudiziaria di aziende e società insediate nella zona ASI di Molfetta.