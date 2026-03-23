Solenni Quarantore nella parrocchia San Giuseppe: il programma

Si avvicina la Settimana Santa e si fanno sempre più intensi i momenti di preghiera e riflessione nelle parrocchie giovinazzesi.Nellainiziano quest'oggi, 23 marzo, leuna pia pratica devozionale cattolica che prevede l'adorazione eucaristica continua del Santissimo Sacramento per circa 40 ore, tempo simbolico in cui Gesù rimase nel sepolcro. Una pratica diffusasi nel XVI secolo e momento liturgico centrale nel periodo quaresimale. Di seguito vi forniamo il programma completo all'interno della chiesa di via Dogali.23-24-25 marzo 2026Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica ed a seguire esposizione del SS Sacramento.Ore 18.00 - Recita del Santo Rosario Eucaristico.Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica.La chiesa rimarrà aperta per tutto il giorno per permettere l'adorazione silenziosa dei fedeli.