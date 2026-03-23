Parrocchia San Giuseppe. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Parrocchia San Giuseppe. Foto Gianluca Battista
Religioni

Solenni Quarantore nella parrocchia San Giuseppe: il programma

Continua il percorso quaresimale nelle parrocchie giovinazzesi

Giovinazzo - lunedì 23 marzo 2026
Si avvicina la Settimana Santa e si fanno sempre più intensi i momenti di preghiera e riflessione nelle parrocchie giovinazzesi.
Nella parrocchia San Giuseppe iniziano quest'oggi, 23 marzo, le Solenni Quarantore, una pia pratica devozionale cattolica che prevede l'adorazione eucaristica continua del Santissimo Sacramento per circa 40 ore, tempo simbolico in cui Gesù rimase nel sepolcro. Una pratica diffusasi nel XVI secolo e momento liturgico centrale nel periodo quaresimale. Di seguito vi forniamo il programma completo all'interno della chiesa di via Dogali.

SOLENNI QUARANTORE A SAN GIUSEPPE
23-24-25 marzo 2026
Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica ed a seguire esposizione del SS Sacramento.
Ore 18.00 - Recita del Santo Rosario Eucaristico.
Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica.
La chiesa rimarrà aperta per tutto il giorno per permettere l'adorazione silenziosa dei fedeli.
  • Solenni Quarantore
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