Religioni
Chiesa giovinazzese celebra Corpus Domini: l'itinerario completo della processione
Santa Messa nella parrocchia Maria SS Immacolata
Giovinazzo - domenica 7 giugno 2026
La Chiesa Cattolica celebra oggi la solennità del Corpus Domini. A Giovinazzo la Santa Messa sarà celebrata all'interno della parrocchia di Maria SS Immacolata alle ore 19.30. Poi, da viale Moro, partirà il corteo processionale con il SS Sacramento. A guidarlo il parroco don Luigi Ziccolella. Con lui ci sarà tutto il clero diocesano, i fedeli di tutte le parrocchie ed ovviamente la Confraternita omonima con a capo il priore Nicola Gargliardi. Chiusura sul sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta, dopo aver attraversato le strade cittadine.
La processione seguirà questo itinerario: viale Moro, via Martiri di via Fani, via Ten. Devenuto, piazzetta Kennedy, via Molino, via Annantonia Lasorsa, via XX Settembre, via Dalmazia, via Molino, via Colapiccoli, via Giuliodibari, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II da via Cappuccini. La parte conclusiva della processione con il SS Sacramento interesserà via Marina sino alla benedizione eucaristica solenne dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta che dà su via Marina.
La processione seguirà questo itinerario: viale Moro, via Martiri di via Fani, via Ten. Devenuto, piazzetta Kennedy, via Molino, via Annantonia Lasorsa, via XX Settembre, via Dalmazia, via Molino, via Colapiccoli, via Giuliodibari, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II da via Cappuccini. La parte conclusiva della processione con il SS Sacramento interesserà via Marina sino alla benedizione eucaristica solenne dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta che dà su via Marina.