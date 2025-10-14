Discioscia e Sollecito
Attualità

Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO

È la scommessa di Michele Discioscia

Giovinazzo - martedì 14 ottobre 2025
Finalmente un peschereccio tornerà ad essere ormeggiato a Giovinazzo. Sarà quello di Michele Discioscia che ha fortemente voluto ritornare nella sua città di origine, dopo aver girovagato con attività in altre località.
Sono stati completati gli interventi comunali ed ora è possibile che un'attività torni il Cala Porto. I dettagli nel video pubblicato nelle scorse ore dal sindaco Michele Sollecito, che noi vi proponiamo sotto il nostro scritto.

