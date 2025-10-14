Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO

È la scommessa di Michele Discioscia

Finalmente un peschereccio tornerà ad essere ormeggiato a Giovinazzo. Sarà quello diche ha fortemente voluto ritornare nella sua città di origine, dopo aver girovagato con attività in altre località.Sono stati completati gli interventi comunali ed ora è possibile che un'attività torni il Cala Porto. I dettagli nel video pubblicato nelle scorse ore dal sindaco Michele Sollecito, che noi vi proponiamo sotto il nostro scritto.