Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo

4 foto Lavori manutenzione Giovinazzo

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nelle scorse ore ha scritto un post social, pubblicando le foto dei nuovi interventi che stanno interessando soprattutto il litorale ed il porto, interventi attesi da tempo.Di seguito quanto scritto dal primo cittadino nella giornata di ieri, 5 agosto:«Stiamo portando avanti importanti interventi di manutenzione per rendere Giovinazzo più sicura, bella e accessibile per tutti. Ecco cosa bolle in pentola.Sono iniziati i lavori di sostituzione delle balaustre sui nostri lungomari: le nuove saranno in acciaio marino, già testato con successo tra Toruccio e il Gatto Verde.In arrivo anche nuove scale a mare e presto 4 rampe d'accesso per rendere le spiagge sempre più accessibili a tutti. Il progetto è pronto, ora si lavora per finanziare l'opera.Completati i rilievi batimetrici del fondale per garantire una navigazione sicura.In arrivo anche il collaudo delle nuove bitte sul molo di ponente, per accogliere nuove imbarcazioni da pesca.Inoltre, abbiamo installato dissuasori per fermare l'accesso delle moto sul braccio del molo, dopo ripetute infrazioni. Il rispetto delle regole è fondamentale.Proseguono le attività di cura del verde, con un servizio nuovo e potenziato: potature, irrigazione programmata e attenzione costante grazie a una Direzione Esecutiva affidata a un agronomo.In programma anche interventi più strutturati al Parco Scianatico, alla scuola Papa Giovanni XXIII e sui lecci storici, già trattati con endoterapia. Continuiamo a lavorare per una città più vivibile, sicura e curata».