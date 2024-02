Porto di Giovinazzo, avviso pubblico per la concessione demaniale delle banchine

Valorizzare il porto di Giovinazzo. Con questo intento il Comune intende procedere ad un'indagine di mercato, attraverso una manifestazione di interesse, per individuare eventuali soggetti interessati alla procedura per l'affidamento, della durata di 10 anni, di aree in ambito portuale, finalizzato alla realizzazione e gestione di pontili galleggianti e posti di ormeggio destinati ad unità da pesca e imbarcazioni da diporto. L'avviso è stato pubblicato ieri, 19 febbraio.Le aree in questione sono costituite dallo specchio d'acqua e una parte della banchina portuale, così come visionabile sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo ( www.comune.giovinazzo.ba.it ) alla sezione Avvisi Pubblici.«Con questo avviso avviamo la procedura per affidare la gestione della banchina portuale - dichiara il sindaco Michele Sollecito - e puntare così alla valorizzazione del nostro porto».Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire, attenendosi al modello allegato all'avviso, all'indirizzo pec settoreterritorio@comune.giovinazzo.ba.it entro e non oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio. Non sono possibili altri tipi di consegna.