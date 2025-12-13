Domenica con tempo variabile e temperature stabili su Giovinazzo

Domenica 14 dicembre con tempo variabile su Giovinazzo. Prima parte di giornata con maggiori velature e seconda parte con ampie schiarite. Le temperature massime toccheranno i 14° ed il mare sarà poco mosso. Serata con prevalenza di stelle e minime della notte sui 9°.Situazione meteo stabile ad inizio settimana.SOLE - Sorge: 7:09, Tramonta: 16:23LUNA - Leva: 1:51, Cala: 12:55 - Luna calante